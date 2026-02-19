Ο Δημήτρης Ζιαζιάς είναι ο γιατρός που συνελήφθη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Τι συνέβη με τον πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑ

Σοβαρές πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιδράσεις προκάλεσαν τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αποκορύφωμα τη σύλληψη του γιατρού Δημήτρη Ζιαζιά.

Η σύλληψη και οι καταγγελίες

Ο Δημήτρης Ζιαζιάς, γιατρός του νοσοκομείου, επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), συνελήφθη κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εργαζομένων, οι οποίοι πραγματοποιούσαν «αγωνιστική υποδοχή» με αφορμή την παρουσία του υπουργού.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και βίας σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών, ενώ καταγγέλλεται ότι ο Ζιαζιάς κρατήθηκε με χειροπέδες εντός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών — εικόνα που, όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστικοί φορείς, είναι πρωτοφανής για δημόσιο νοσοκομείο.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «απρόκλητη επίθεση» και χαρακτηρίζει τη σύλληψη πράξη εκφοβισμού απέναντι στους υγειονομικούς, οι οποίοι —όπως τονίζει— εργάζονται υπό συνθήκες υποστελέχωσης και εντατικοποίησης.

Αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης

Το περιστατικό πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάζουν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε νοσοκομείο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ντροπή», καταγγέλλοντας εικόνες αστυνομικής βίας εναντίον εργαζομένων και κατηγορώντας την κυβέρνηση για υπονόμευση του ΕΣΥ.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) χαρακτήρισε τη συγκέντρωση «απολύτως δίκαιη», μιλώντας για τραγικές ελλείψεις στο νοσοκομείο και κατηγορώντας τον υπουργό ότι εμφανίστηκε «για να προκαλέσει».

Η Νέα Αριστερά έκανε λόγο για «καταστολή και ξύλο» ως απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των υγειονομικών, υποστηρίζοντας ότι το ΕΣΥ χρειάζεται ενίσχυση με μόνιμες προσλήψεις.

Η απάντηση του υπουργού

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να εμποδίσει δια της βίας την είσοδό του στο νοσοκομείο, αναφέροντας ότι δέχθηκε αντικείμενα όπως αυγά, νερά και πέτρες και ότι κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα.

Τόνισε πως η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι όμως η άσκηση βίας, ενώ δήλωσε ότι, παρότι συνελήφθη γιατρός που —όπως είπε— του επιτέθηκε, ο ίδιος αποφάσισε να μην υποβάλει μήνυση, εκφράζοντας τη θέση ότι «ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια».

Το περιστατικό αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί στον χώρο της δημόσιας υγείας, με το ζήτημα της υποστελέχωσης και των συνθηκών εργασίας να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, αλλά και με τη σύγκρουση γύρω από τα όρια της διαμαρτυρίας και της κρατικής παρέμβασης να αποκτά έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά.