Νότια Αφρική: Εφτασαν τους 26 οι νεκροί από την έκρηξη σε βυτιοφόρο ΒΙΝΤΕΟ

Στους 26 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη βυτιοφόρου κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, καθώς οκτώ άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους τις τελευταίες 48 ώρες.

«Όσον αφορά τους νεκρούς, η αστυνομία έχει πλέον επιβεβαιώσει ότι φτάσαμε στους 26. Χάσαμε 26 ανθρώπους σε αυτήν την τραγωδία», δήλωσε ο πρωθυπουργός της επαρχίας Γκαουτένγκ, Πανιάζα Λεσουφί σήμερα, στο περιθώριο μιας επίσκεψης στις οικογένειες των θυμάτων.

Today! A Petroleum Truck in South Africa just caught fire killing many and leaving others skinless. Check on your loved ones . pic.twitter.com/6na5n0AoI4

— Asingizwe Bonita (@bonitattracta) December 24, 2022