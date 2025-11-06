Νότια Κορέα: Κατάρρευση μεγάλης κατασκευής, 7 παγιδευμένοι σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ

Δυστυχώς 7 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πόλη Ουλσάν της Νότιας Κορέας όπου κατέρρευσε μεγάλη κατασκευή, μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Μουσείο Λούβρου: Διάσημος YouTuber ο βασικός ύποπτος της κλοπής ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν από την κατασκευή που κατέρρευσε, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο πηγές του στην πυροσβεστική, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

A large structure at a power plant in Ulsan collapsed on Thursday afternoon and rescue operators continue to search for six people still believed to be trapped.https://t.co/Gj38e0mzfc — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) November 6, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



