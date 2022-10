Νότια Κορέα: Σοκάρουν εικόνες του κόσμου που ποδοπατείται ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Σοκαριστικά είναι τα όσα έγιναν στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, την Σεούλ, στους εορτασμούς για το Halloween.

Βίντεο και εικόνες που έχουν δημοσιευτεί, δείχνουν τις στιγμές εκείνες, όπου δρόμοι στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας μετατράπηκαν σε ένα τεράστιο νεκροταφείο.

Κόσμος φαίνεται να ασφυκτιά και να ποδοπατιέται, ενώ ακούγονται κραυγές, για κάποιους αυτές είναι οι τελευταίες του κραυγές, πριν χάσουν τη ζωή τους.

Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 153 νεκρούς και 150 τραυματίες.

Νότια Κορέα: Πάνω από 150 νεκροί στη Σεούλ – Μακελειό κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για το Haloween

Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που ανέβασε χρήστης του tiwtter μέσα από το πλήθος, όπου φαίνονται άτομα δίπλα του να συνθλίβονται ανάμεσα στα σώματα.

Very depressed. This kind of event is that tall people can breathe more air than short people. Just seeing the clip, I feel like I can't breathe 😥

