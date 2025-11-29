Νοτιοανατολική Ασία: Φονικές πλημμύρες, αγγίζουν τους 350 νεκρούς, ολόκληρες περιοχές κάτω από τα νερά, ΒΙΝΤΕΟ

Οι εικόνες σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία σοκάρουν

 

Νοτιοανατολική Ασία: Φονικές πλημμύρες, αγγίζουν τους 350 νεκρούς, ολόκληρες περιοχές κάτω από τα νερά, ΒΙΝΤΕΟ
29 Νοέ. 2025 11:51
Pelop News

Πραγματικά πρόκειται για τραγωδία. Μιλάμε για τον καταστροφικό απολογισμό από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες στην Ινδονησία, την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, καθώς οι νεκροί έφτασαν σχεδόν τους 350.

Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων ΙΔ’ για να υπογράψει κοινή διακήρυξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ΒΙΝΤΕΟ

Στις τρεις χώρες οι εικόνες σοκάρουν των πόλεων καθώς έχουν καλυφθεί από τα νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχές των τελευταίων ημερών. Οι πλημμύρες έχουν παρασύρει στον θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους.

Η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε περισσότερους από 200 νεκρούς· η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε πως 145 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες περιφέρειες της χώρας· οι μαλαισιανές αρχές κατέγραψαν δύο νεκρούς.

Στην Ινδονησία, η επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο, με 116 νεκρούς. Στην επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας, ο απολογισμός σχεδόν τριπλασιάσθηκε, από 23 σε 61 νεκρούς, ενώ «εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 90 ανθρώπων», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Ιλάμ Ουάχαμπ. Στην επαρχία Ατσέχ, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι διασώστες προσπαθούν σήμερα να φθάσουν στις ζώνες του νησιού της Σουμάτρας που έχουν πληγεί περισσότερο.

Στην Ταϊλάνδη, «ο συνολικός αριθμός των θανάτων στις νότιες επαρχίες ανέρχεται σε 145», δήλωσε χθες, Παρασκευή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ, διευκρίνιζοντας ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο μόνο στην επαρχία Σόνγκχλα.

Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε μέχρι τα τρία μέτρα σ’ αυτή την περιφέρεια, όπου σημειώθηκαν οι χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας.

Καθώς τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει, φορτηγά ψυγεία έχουν επιστρατευθεί για τα πτώματα των θυμάτων.

Επίσημες συγγνώμες
Χθες, Παρασκευή, ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ μετέβη σ’ ένα καταφύγιο της πληγείσας περιφέρειας Χατ Γιάι.

«Οφείλω αληθινά να ζητήσω συγγνώμη επειδή άφησα να συμβεί αυτό ενώ ήμουν στην κυβέρνηση», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Amarin TV.

«Το επόμενο στάδιο είναι να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι ο καθαρισμός της περιοχής θα απαιτήσει δύο εβδομάδες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αποζημιώσεις που ανέρχονται μέχρι τα 62.000 δολάρια για τις οικογένειες που έχασαν μέλη τους στην καταστροφή.

Οι διαμαρτυρίες αυξάνονται στην Ταϊλάνδη για τη διαχείριση της καταστροφής και δύο τοπικοί αξιωματούχοι παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.

Στη γειτονική Μαλαισία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο βόρειο κρατίδιο Περλίς.

Στην Ινδονησία και στην Ταϊλάνδη, ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες είναι από τους χειρότερους των τελευταίων ετών.

Στη Σρι Λάνκα, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις, που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 123 ανθρώπους, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπισθεί.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη, που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, καθιστά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:20 Ντέρμπι με το Παγκράτι για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, που θέλει τη νίκη ποντάρει πολλά στην έδρα
12:11 «Απειλούν ότι θα σκοτώσουν την κυρία Τούνη και εμένα», σοβαρές καταγγελίες από τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο
12:00 Συναγερμός στην Ευρώπη λόγω λειψυδρίας, τα μέτρα της Ελλάδας
11:51 Νοτιοανατολική Ασία: Φονικές πλημμύρες, αγγίζουν τους 350 νεκρούς, ολόκληρες περιοχές κάτω από τα νερά, ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Αυτές είναι οι οι πιθανότητες για ελληνικό «εμφύλιο», Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, στα νοκ άουτ του Europa League
11:31 Το αποτύπωμα πρόδωσε τον δράστη, ενδείξεις ότι έχει «χτυπήσει» ξανά στην Αιγιάλεια
11:21 Ένοπλες Δυνάμεις: Αναβάθμιση των υπαξιωματικών με νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
11:11 Δώρο Χριστουγέννων: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του
11:01 Γιατί ανησυχεί ο πλανήτης για την ηλιακή ακτινοβολία, που «καθηλώνει» χιλιάδες Airbus;
10:51 «Ο πατέρας μου είχε παντρέψει πριν από 21 χρόνια κάποιον ξάδελφο ή αδελφό του Φραπέ», η Ντόρα Μπακογιάννη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ
10:41 Πάτρα: Αστυνομικοί έδωσαν (κυριολεκτικά) το αίμα τους!
10:31 Σαντορίνη: Καταστροφικό πέρασμα από την κακοκαιρία Adel ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
10:21 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων ΙΔ’ για να υπογράψει κοινή διακήρυξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ΒΙΝΤΕΟ
10:12 Η μάχη Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, τι χρειάζεται για να εκλεγεί
10:00 «Τα παιδιά διακινούν πλέον τα ναρκωτικά»! Αποκαλυπτικός ο Κώστας Γιαννόπουλος από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
9:51 Βlack Friday: Τι ισχύει, τι πρέπει να προσέξετε, πότε και γιατί είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
9:41 Αυξήσεις σε όλους τους μισθούς και τις συντάξεις, δείτε που ανήκετε και τι ισχύει για την περίπτωσή σας!
9:31 Που θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Μίλαν – Λάτσιο και ΟΦΗ-Βόλος
9:30 Ο συμβολικός ρόλος του Πρωτοκλήτου Ανδρέα – Ο ομ. καθηγητής Κοινωνιολογίας Νίκος Κοκοσαλάκης στην «Π»
9:21 «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν. Τα μαλλιά του, το πρόσωπό του, ήταν γεμάτα άμμο», συγκλονίζει η χαροκαμένη μάνα του Νίκου Καρακλά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ