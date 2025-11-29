Νοτιοανατολική Ασία: Φονικές πλημμύρες, αγγίζουν τους 350 νεκρούς, ολόκληρες περιοχές κάτω από τα νερά, ΒΙΝΤΕΟ

Πραγματικά πρόκειται για τραγωδία. Μιλάμε για τον καταστροφικό απολογισμό από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες στην Ινδονησία, την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, καθώς οι νεκροί έφτασαν σχεδόν τους 350.

Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων ΙΔ’ για να υπογράψει κοινή διακήρυξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ΒΙΝΤΕΟ

Στις τρεις χώρες οι εικόνες σοκάρουν των πόλεων καθώς έχουν καλυφθεί από τα νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχές των τελευταίων ημερών. Οι πλημμύρες έχουν παρασύρει στον θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους.

Η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε περισσότερους από 200 νεκρούς· η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε πως 145 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες περιφέρειες της χώρας· οι μαλαισιανές αρχές κατέγραψαν δύο νεκρούς.

Στην Ινδονησία, η επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο, με 116 νεκρούς. Στην επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας, ο απολογισμός σχεδόν τριπλασιάσθηκε, από 23 σε 61 νεκρούς, ενώ «εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 90 ανθρώπων», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Ιλάμ Ουάχαμπ. Στην επαρχία Ατσέχ, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι διασώστες προσπαθούν σήμερα να φθάσουν στις ζώνες του νησιού της Σουμάτρας που έχουν πληγεί περισσότερο.

Shocking aerial view of Indonesia’s massive flooding pic.twitter.com/SwqGt4MxLF — Surajit (@surajit_ghosh2) November 28, 2025

Στην Ταϊλάνδη, «ο συνολικός αριθμός των θανάτων στις νότιες επαρχίες ανέρχεται σε 145», δήλωσε χθες, Παρασκευή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ, διευκρίνιζοντας ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο μόνο στην επαρχία Σόνγκχλα.

Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε μέχρι τα τρία μέτρα σ’ αυτή την περιφέρεια, όπου σημειώθηκαν οι χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας.

Two men trapped, clinging to trees amid deadly flooding in Indonesia, have been saved by search and rescue teams in Aceh.Large parts of Indonesia, Malaysia and Thailand have been hit hard by flash floods. At least 183 people have died in the flooding across large parts of… pic.twitter.com/s4JPhOL5x2 — Channel 4 News (@Channel4News) November 28, 2025

Καθώς τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει, φορτηγά ψυγεία έχουν επιστρατευθεί για τα πτώματα των θυμάτων.

Cyclone Ditwah swept northward across Sri Lanka, leaving more than 40 people dead and nearly two dozen missing amid widespread floods, with torrential rain and strong winds expected to cause more flooding. More here https://t.co/54n5CcoMiT pic.twitter.com/zx4zXKNnUL — Reuters Asia (@ReutersAsia) November 28, 2025

Dramatic Flood Rescue by Air Force ❤️ A Sri Lanka Air Force helicopter carried out a daring rescue in Aukana, saving a resident who was stranded atop a coconut tree as floodwaters surged. The daring operation comes as Sri Lanka faces severe flooding triggered by Cyclone Ditwah.… pic.twitter.com/ier6y0u0zF — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) November 28, 2025

Επίσημες συγγνώμες

Χθες, Παρασκευή, ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ μετέβη σ’ ένα καταφύγιο της πληγείσας περιφέρειας Χατ Γιάι.

«Οφείλω αληθινά να ζητήσω συγγνώμη επειδή άφησα να συμβεί αυτό ενώ ήμουν στην κυβέρνηση», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Amarin TV.

«Το επόμενο στάδιο είναι να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι ο καθαρισμός της περιοχής θα απαιτήσει δύο εβδομάδες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αποζημιώσεις που ανέρχονται μέχρι τα 62.000 δολάρια για τις οικογένειες που έχασαν μέλη τους στην καταστροφή.

Οι διαμαρτυρίες αυξάνονται στην Ταϊλάνδη για τη διαχείριση της καταστροφής και δύο τοπικοί αξιωματούχοι παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.

Στη γειτονική Μαλαισία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο βόρειο κρατίδιο Περλίς.

WATCH: Floods claimed at least 180 lives across Southeast Asia as cyclone-driven storms battered Indonesia, Malaysia and Thailand, forcing thousands into shelters and prompting urgent rescue and relief operations https://t.co/mFxYXEjRCd pic.twitter.com/83utszgi4z — Reuters Asia (@ReutersAsia) November 28, 2025

Στην Ινδονησία και στην Ταϊλάνδη, ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες είναι από τους χειρότερους των τελευταίων ετών.

Στη Σρι Λάνκα, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις, που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 123 ανθρώπους, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπισθεί.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη, που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, καθιστά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.

