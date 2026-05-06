Νότης Σφακιανάκης: Τα συγκινητικά λόγια της αδερφής του πριν φύγει από τη ζωή

Η Πολυάννα Σφακιανάκη είχε υπερασπιστεί δημόσια τον αδερφό της, περιγράφοντας τον τραγουδιστή ως τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στην οικογένειά τους στις πιο δύσκολες στιγμές.

06 Μάι. 2026 12:03
Pelop News

Με λόγια βαθιάς αγάπης και εκτίμησης είχε μιλήσει η Πολυάννα Σφακιανάκη για τον αδερφό της, Νότη Σφακιανάκη, περιγράφοντας τον τραγουδιστή ως τον άνθρωπο που στάθηκε στήριγμα για όλη την οικογένεια.

Η αδερφή του καλλιτέχνη έφυγε από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Ζούσε στην Κω, το νησί όπου μεγάλωσε και ο Νότης Σφακιανάκης.

 

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, μετά τη δημοσιοποίηση της δυσάρεστης είδησης, στην εκπομπή «Buongiorno» προβλήθηκε απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Gala», στην οποία μιλούσε για τη σχέση της με τον τραγουδιστή.

«Όλους εκείνος μας στηρίζει»

Στη συνέντευξή της, η Πολυάννα Σφακιανάκη είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο ο Νότης Σφακιανάκης στεκόταν δίπλα στην οικογένειά του, απαντώντας και σε όσα, όπως έλεγε, ακούγονταν κατά καιρούς για εκείνον.

«Κατά καιρούς βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα και εκνευρίζομαι, διότι είναι αναλήθειες και είναι και από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Νότη. Αυτό είναι που με εκνευρίζει αφάνταστα», είχε πει.

Η ίδια είχε σταθεί ιδιαίτερα σε όσους υποστήριζαν ότι ο τραγουδιστής δεν είχε καλή σχέση με τους δικούς του ανθρώπους, λέγοντας πως κάτι τέτοιο δεν ίσχυε.

«Λένε πολλά, ότι δεν έχει καλή σχέση με τους δικούς του, που αυτό δεν στέκει με τίποτα. Ο πατέρας μου αρρώστησε και τα έκανε όλα ο Νότης. Αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα υπήρχε κανένας μας. Όλους εκείνος μας στηρίζει», είχε αναφέρει.

Στη συνέχεια, μιλώντας με εμφανή τρυφερότητα για τον αδερφό της, είχε προσθέσει: «Είναι το μικρό μας, το αγαπημένο μας, και όταν ακούω διάφορα που λένε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο γιο και έναν τέτοιο αδερφό».

Η σχέση τους από τα παιδικά χρόνια

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Πολυάννα Σφακιανάκη είχε μιλήσει για το πόσο δεμένα ήταν τα αδέρφια από μικρά.

Όπως είχε πει, έτσι τους είχαν μεγαλώσει οι γονείς τους, αλλά και ο παππούς με τη γιαγιά τους.

«Ήμασταν πολύ δεμένα αδέρφια, έτσι μας είχαν μάθει οι γονείς μας και ο παππούς με τη γιαγιά μας που μας μεγάλωσαν», είχε αναφέρει.

Η ίδια θυμήθηκε και την περίοδο που ο Νότης Σφακιανάκης έφυγε από την Κω για την Αθήνα, προκειμένου να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τραγούδι.

«Όταν ο Νότης έφυγε από την Κω και πήγε στην Αθήνα για να ψάξει την τύχη του στο τραγούδι, εγώ για έναν μήνα ήμουν άρρωστη. Ήταν μικρότερός μου και τον ντάντευα από μικρό σαν πιο μεγάλη. Μου έλειψε πάρα πολύ, ήταν πολύ άσχημη περίοδος για εμένα», είχε πει.

Νέο πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη

Η είδηση για τον θάνατο της Πολυάννας Σφακιανάκη δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην εφημερίδα «Espresso».

Η απώλειά της έρχεται έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, βυθίζοντας ξανά τον τραγουδιστή σε πένθος.

