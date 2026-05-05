Πέθανε η Πολυάννα Σφακιανάκη, δύσκολες ώρες για τον αδελφό της και γνωστό τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη

Η εκλιπούσα έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα γι' αυτό και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της

05 Μάι. 2026 20:22
Πολύ δύσκολες ώρες περνά ο αγαπημένος τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης καθώς όπως έγινε γνωστό πέθανε η αδερφή του, Πολυάννα, το βράδυ της Δευτέρας (04/05/2026).

Ο Νότης Σφακιανάκης καλείται να διαχειριστεί ακόμη μια μεγάλη απώλειας, αυτή της αδερφής του, μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλις Σφακιανάκη, πριν από έξι μήνες, με τον τραγουδιστή να βυθίζεται και πάλι σε βαρύ πένθος.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα γι’ αυτό και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της.

Η κηδεία της πρόκειται να γίνει την Πέμπτη 7 Μαϊού στην Κω, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη ήταν μητέρα δυο κοριτσιών της Κατερίνας και της Μαρίας Ανδρουλή.

