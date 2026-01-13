Novartis: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση επικύρωσε και σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο, καθιστώντας την απόφαση τελεσίδικη.

Novartis: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη
13 Ιαν. 2026 12:35
Pelop News

Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης κρίθηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, και ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση αποφάσισε ομόφωνα την καταδίκη τους, όπως και πρωτοδίκως.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και για τις δύο πράξεις, ενώ η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων οι Αντώνης Σαμαράς, Άδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης Στουρνάρας και Ανδρέας Λοβέρδος. Για επιμέρους πράξεις που αφορούσαν την κ. Μαραγγέλη, το δικαστήριο έπαυσε την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε και στους δύο κατηγορουμένους, όπως και πρωτοδίκως, το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Σε εξέλιξη βρισκόταν η εξέταση αιτήματος του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για την αναγνώριση και του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, πριν την επιμέτρηση της ποινής.

Η απόφαση είναι τελεσίδικη και αφορά τις καταθέσεις που είχαν δώσει οι δύο κατηγορούμενοι στην Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», σχετικά με φερόμενους χρηματισμούς δέκα πολιτικών προσώπων. Από την έρευνα που ακολούθησε, δεν προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία για τις καταγγελίες αυτές.

Μετά τον αποχαρακτηρισμό τους ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν θιγεί στράφηκαν δικαστικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα τόσο το πρωτοβάθμιο όσο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να τους καταδικάσουν για τις ψευδείς καταθέσεις.

Ιδιαίτερα αιχμηρή υπήρξε η εισαγγελική πρόταση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με την εισαγγελέα της έδρας να αποδίδει δόλο στις πράξεις των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας ότι δεν προέκυψε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για δωροδοκίες πολιτικών προσώπων και ότι δεν μπορεί να παραμένει επ’ αόριστον η σκιά τέτοιων καταγγελιών.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι παρουσίασαν διαφορετικές εκδοχές για τις καταθέσεις τους, τις οποίες το δικαστήριο δεν έκανε δεκτές.

Σε πρώτο βαθμό, ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με τριετή αναστολή και η Μαρία Μαραγγέλη σε ποινή φυλάκισης 33 μηνών με τριετή αναστολή, με αναγνώριση ελαφρυντικών και στους δύο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:36 Μαρία Καρυστιανού: Το κόμμα, η 25η Μαρτίου και οι συνειρμοί
16:28 Εξαφανίστηκε 25χρονος από το Μαρούσι: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
16:20 Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό
16:12 Στον εξωδικαστικό και τα χρέη προς δήμους – Ρύθμιση ακόμη και με κατασχέσεις σε εξέλιξη
16:04 Πάτρα – Καταγγελία αναγνώστη για την πεζοδρόμηση της Σολωμού: «Επικίνδυνα πεζοδρόμια και αυθαίρετη κοπή δέντρων»
15:56 Τα σχολεία της περιφέρειά μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Συνεργασία για νέες εμπειρίες μάθησης και άθλησης
15:48 Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου: «Ανοιχτό το πεδίο για ουσιαστικές λύσεις στον πρωτογενή τομέα»
15:44 Ποια θα είναι η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Σταθερό εικαστικό στίγμα, τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο
15:40 Πάτρα: Αδειες ξανά οι πιάτσες – Γιατί απεργούν τα ταξί
15:32 Το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ ξεκινά τη λειτουργία του
15:24 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του
15:17 Ημέρα Καριέρας στην Πάτρα – Ευκαιρίες απασχόλησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15:08 Μεταλλικές Κατασκευές για τον Ενεργειακό Τομέα
15:00 Αχαΐα: Στήριξη με αστερίσκους στο πολιτικό βήμα της Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι πλησιάζουν και ποιοι κρατούν αποστάσεις
14:57 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 80χρονου πατέρα του
14:46 Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Στις 15:00 ο διάλογος
14:37 ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
14:32 Αρβανίτης σε Φαραντούρη: «Οι άνθρωποι φαίνονται στα διαζύγια, όχι στους έρωτες»
14:26 Σε έξαρση η γρίπη στη χώρα – Έκκληση ειδικών για εμβολιασμό και έγκαιρη διάγνωση
14:21 Λοβέρδος μετά την απόφαση για τη Novartis: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ