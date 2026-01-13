Novartis: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη

Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης κρίθηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, και ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση αποφάσισε ομόφωνα την καταδίκη τους, όπως και πρωτοδίκως.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και για τις δύο πράξεις, ενώ η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων οι Αντώνης Σαμαράς, Άδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης Στουρνάρας και Ανδρέας Λοβέρδος. Για επιμέρους πράξεις που αφορούσαν την κ. Μαραγγέλη, το δικαστήριο έπαυσε την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε και στους δύο κατηγορουμένους, όπως και πρωτοδίκως, το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Σε εξέλιξη βρισκόταν η εξέταση αιτήματος του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για την αναγνώριση και του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, πριν την επιμέτρηση της ποινής.

Η απόφαση είναι τελεσίδικη και αφορά τις καταθέσεις που είχαν δώσει οι δύο κατηγορούμενοι στην Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», σχετικά με φερόμενους χρηματισμούς δέκα πολιτικών προσώπων. Από την έρευνα που ακολούθησε, δεν προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία για τις καταγγελίες αυτές.

Μετά τον αποχαρακτηρισμό τους ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν θιγεί στράφηκαν δικαστικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα τόσο το πρωτοβάθμιο όσο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να τους καταδικάσουν για τις ψευδείς καταθέσεις.

Ιδιαίτερα αιχμηρή υπήρξε η εισαγγελική πρόταση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με την εισαγγελέα της έδρας να αποδίδει δόλο στις πράξεις των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας ότι δεν προέκυψε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για δωροδοκίες πολιτικών προσώπων και ότι δεν μπορεί να παραμένει επ’ αόριστον η σκιά τέτοιων καταγγελιών.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι παρουσίασαν διαφορετικές εκδοχές για τις καταθέσεις τους, τις οποίες το δικαστήριο δεν έκανε δεκτές.

Σε πρώτο βαθμό, ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με τριετή αναστολή και η Μαρία Μαραγγέλη σε ποινή φυλάκισης 33 μηνών με τριετή αναστολή, με αναγνώριση ελαφρυντικών και στους δύο.

