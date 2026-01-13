Novartis: Ο δικηγόρος του Αντώνη Σαμαρά μιλά για «πολιτική σκευωρία» μετά τη δίκη σε δεύτερο βαθμό

Τα όσα ακούστηκαν και εξετάστηκαν κατά τη δίκη σε δεύτερο βαθμό των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis σχολιάζει, με δήλωσή του, ο Δημήτρης Γιάννος, δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνης Σαμαράς.

Στη δήλωσή του, ο κ. Γιάννος χαρακτηρίζει την υπόθεση ως «τη μεγαλύτερη, προκλητικότερη και προχειρότερη πολιτική σκευωρία», υποστηρίζοντας ότι στόχευσε ευθέως τη Δημοκρατία και τους θεσμούς της. Αναφερόμενος στους Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, κάνει λόγο για πρόσωπα που, όπως υποστηρίζει, λειτούργησαν ως «νεροκουβαλητές», σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, τα οικονομικά ανταλλάγματα είχαν για εκείνους μεγαλύτερη αξία από την πλήρη αλήθεια και την αξιοπρέπεια.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του πρώην πρωθυπουργού, η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε και σε δεύτερο βαθμό ότι οι τότε προστατευόμενοι μάρτυρες κατέθεσαν ψευδώς, με σκοπό τη σπίλωση πολιτικών προσώπων. Υποστηρίζει ακόμη ότι στην υπόθεση εργαλειοποιήθηκε ο θεσμός της καταπολέμησης της διαφθοράς για την εξυπηρέτηση πολιτικών και κομματικών σκοπιμοτήτων.

Ο κ. Γιάννος αναφέρεται επίσης σε βουλεύματα που, όπως σημειώνει, λειτούργησαν «προληπτικά» υπέρ των εμπλεκομένων, τονίζοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, η πλήρης εικόνα της υπόθεσης είναι γνωστή και έχει αναδειχθεί τόσο μέσα από τη δικαστική διαδικασία όσο και από δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι ο Αντώνης Σαμαράς παραμένει προσηλωμένος στη θέση «μέχρι τέλους», δηλώνοντας πως θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο προκειμένου, όπως αναφέρει, να αποδοθούν ευθύνες και να μη μείνουν ατιμώρητοι όσοι θεωρεί πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

