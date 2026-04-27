«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πρεμιέρα για τις αιτήσεις

Από σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», ανοίγοντας τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, η παρούσα φάση αφορά αποκλειστικά όσους επιθυμούν να εργαστούν ως επιμελητές και επιμελήτριες.

Διαβάστε επίσης: Τελευταία ευκαιρία για δωρεάν διακοπές με voucher ΔΥΠΑ: Πώς θα προλάβετε πριν κλείσει η πλατφόρμα

Το πρόγραμμα εισάγει ένα ευέλικτο πλαίσιο, επιτρέποντας τη συμμετοχή όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε:

Συγγενικά πρόσωπα: Παππούδες και γιαγιάδες μπορούν να ενταχθούν επίσημα στο δίκτυο.

Φοιτητές: Δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης σε νέους που σπουδάζουν.

Συνταξιούχοι: Οι συνταξιούχοι που θα συμμετάσχουν ως επιμελητές δεν θα υποστούν καμία περικοπή ή παρακράτηση στη σύνταξή τους.

Κάθε επιμελητής έχει το δικαίωμα να αναλάβει τη φροντίδα έως και τριών παιδιών (ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών).

Προϋποθέσεις

Για την εξασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια:

Καθαρό ποινικό μητρώο και απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας. Παρακολούθηση τρίωρης διαδικτυακής επιμόρφωσης από το Υπουργείο. Πιστοποιημένη εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Τα ποσά της επιδότησης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των γονέων, παρέχοντας:

500 ευρώ μηνιαίως για γονείς με πλήρη απασχόληση.

300 ευρώ μηνιαίως για γονείς με μερική απασχόληση ή όσους αναζητούν εργασία.

Σχετικά με τα εισοδηματικά όρια, για τη μητέρα με ένα παιδί το όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, δεν υφίστανται εισοδηματικά κριτήρια, καθιστώντας το πρόγραμμα προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων.

