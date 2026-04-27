Τελευταία ευκαιρία για δωρεάν διακοπές με voucher ΔΥΠΑ: Πώς θα προλάβετε πριν κλείσει η πλατφόρμα

Αιτήσεις μέχρι τα μεσάνυχτα για 300.000 επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού 2006 της ΔΥΠΑ

27 Απρ. 2026 8:19
Pelop News

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, την τελευταία ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς η προθεσμία λήγει τα μεσάνυχτα.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers) και θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 18 Μαΐου 2026, με συνολική διάρκεια 13 μηνών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, στην ενότητα Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με αντικειμενική μοριοδότηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η ύπαρξη ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός τέκνων, ύψος εισοδήματος και το αν πρόκειται για πρώτη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα έως 6 διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και το αν περιλαμβάνει πρωινό.

Υπάρχουν όμως και προορισμοί όπου η διαμονή παρέχεται εντελώς δωρεάν. Συγκεκριμένα, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Στα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων φτάνει τις 12.

Επιπλέον, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται στο 25%, ενώ για άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας της ΔΥΠΑ και εγγεγραμμένοι άνεργοι με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Ωφελούμενοι θεωρούνται τα τέκνα ηλικίας 5-18 ετών, τα ενήλικα τέκνα υπό προϋποθέσεις, οι σύζυγοι και οι συνοδοί ατόμων με αναπηρία άνω του 67%.

