Fuel Pass 2026: Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα καυσίμων

Στην τελική ευθεία οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Το επίδομα αφορά την κάλυψη εξόδων καυσίμων και μετακινήσεων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

Το εισοδηματικό κριτήριο έχει καθοριστεί στα 25.000 ευρώ για άγαμους, ενώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το όριο ανέρχεται στα 35.000 ευρώ. Προσαύξηση 5.000 ευρώ προβλέπεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Τα ποσά της ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή και τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, για αυτοκίνητα η ψηφιακή κάρτα δίνει 50 ευρώ, ενώ η πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό 40 ευρώ. Στα νησιά τα αντίστοιχα ποσά είναι 60 και 50 ευρώ. Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, η ενίσχυση κυμαίνεται από 25 έως 35 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο απόδοσης.

Σημαντική καινοτομία του φετινού Fuel Pass αποτελεί η δυνατότητα χρήσης της ψηφιακής κάρτας όχι μόνο στα πρατήρια καυσίμων, αλλά και για πληρωμές σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Το ποσό δεν μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά και πρέπει να εξαντληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ενώ κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο άτομο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να έχει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή προσωπική χρηματοδοτική μίσθωση. Σε περίπτωση εταιρικού leasing δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ έως την Πέμπτη 30 Απριλίου. Σημειώνεται ότι αίτηση που βρίσκεται σε κατάσταση «επεξεργασία από δικαιούχο» δεν έχει οριστικοποιηθεί, ενώ εγκεκριμένη αίτηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

