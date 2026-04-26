Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά

26 Απρ. 2026 17:21
Pelop News

Προβλήματα αντιμετωπίζουν για άλλη μία ημέρα όσοι προσπαθούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ ενώ σήμερα, Κυριακή (26/05), θα ήταν η τελευταία ημέρα -βάσει του αρχικού προγραμματισμού- τις προθεσμίας.

Συγκεκριμένα, σήμερα αίτηση θα μπορούσαν να υποβάλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι – χωρίς να έχει σημασία ο λήγοντας αριθμός του ΑΦΜ – αλλά από το πρωί καταγράφονται ξανά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας, όπου πολλοί χρήστες επιχειρούν επανειλημμένα να συνδεθούν, χωρίς αποτέλεσμα.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού παρατείνεται έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59, για όλους τους ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Το κάθε voucher αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αριθμό. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα εξελίσσεται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Σημειώνεται πως την Τρίτη, πρώτη ημέρα των αιτήσεων, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας σημειώθηκαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα με χιλιάδες πολίτες αναφέρουν καθυστερήσεις και επαναλαμβανόμενες αποσυνδέσεις.

Τριπλή επιστροφή ενοικίου: Ποιοι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα πάρουν ενίσχυση

Δικαιούχοι και κριτήρια

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών μηνών.

Με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων γίνεται η επιλογή αιτούντων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα
17:14 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής επέστρεψαν στην Α2 Εθνική!
17:05 Αναψαν τσιγάρο στο «Νήσος Σάμος» και άρχισε να τρέχει παντού νερό με δύναμη!
16:59 Βανδάλισαν την προτομή του δολοφονημένου αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη
16:55 O Πατρινός που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ
16:36 Νίκος Ανδρουλάκης: Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ;
16:28 Θρήνος στην Κατούνα για το θάνατο 42χρονης γυναίκας
16:20 Εγραψε ιστορία ο Σεμπάστιαν Σάουε μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
16:13 Σάλος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο με στημένους ορισμούς διαιτητών και στη Serie A
16:11 Τρία μέτρα που σκέφτεται το επιτελείο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ
16:02 Πένθος στο ΕΚΑΒ: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του
15:53 Γιατί ο Ανδρουλάκης επέλεξε Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
15:50 Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για τις υπογραφές με τον Μακρόν
15:43 Πρώτη νίκη για τον Άθλο Πατρών και ελπίδα ανόδου
15:34 Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ
15:08 Επίθεση στο Hlilton: Μετά τους πυροβολισμούς, έβγαζαν σέλφις, άρπαζαν μπουκάλια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
15:07 ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πρότεινε ανανέωση για Σολωμού και νέο γραμματέα
15:03 Η διαρροή του καυγά Κυρανάκη-Καραμήτρου προκαλεί μπουρίνι στο Οpen
14:51 ΕΛΑΣ: Τρεις συλλήψεις για την καταδρομική στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
14:42 Επίθεση στο Hlilton: Ο Πρόεδρος δεν κατάλαβε πως έπεσε πυροβολισμός…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ