Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα

Προβλήματα αντιμετωπίζουν για άλλη μία ημέρα όσοι προσπαθούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ ενώ σήμερα, Κυριακή (26/05), θα ήταν η τελευταία ημέρα -βάσει του αρχικού προγραμματισμού- τις προθεσμίας.

Συγκεκριμένα, σήμερα αίτηση θα μπορούσαν να υποβάλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι – χωρίς να έχει σημασία ο λήγοντας αριθμός του ΑΦΜ – αλλά από το πρωί καταγράφονται ξανά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας, όπου πολλοί χρήστες επιχειρούν επανειλημμένα να συνδεθούν, χωρίς αποτέλεσμα.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού παρατείνεται έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59, για όλους τους ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Το κάθε voucher αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αριθμό. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα εξελίσσεται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Σημειώνεται πως την Τρίτη, πρώτη ημέρα των αιτήσεων, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας σημειώθηκαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα με χιλιάδες πολίτες αναφέρουν καθυστερήσεις και επαναλαμβανόμενες αποσυνδέσεις.

Δικαιούχοι και κριτήρια

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών μηνών.

Με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων γίνεται η επιλογή αιτούντων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

