Η τριπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, μέσα από νέα νομοθετική διάταξη.

Το μέτρο αφορά περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσοι υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά μέσα στη χρονιά τρεις επιστροφές ενοικίου, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται για τις αρχές του καλοκαιριού.

Πότε θα καταβληθούν οι επιστροφές

Η πρώτη καταβολή αφορά την αναδρομική πληρωμή του δεύτερου ενοικίου για το προηγούμενο έτος.

Οι άλλες δύο επιστροφές, που συνδέονται με τη δαπάνη του 2025, θα καταβληθούν κανονικά τον Νοέμβριο, μαζί με την ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Η παρέμβαση στοχεύει κυρίως σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου η στελέχωση των υπηρεσιών είναι δυσκολότερη και το πρόβλημα στέγασης πιο έντονο.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η επιστροφή ενοικίου

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Στόχος είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού σε περιοχές όπου η κάλυψη θέσεων σε υγεία και εκπαίδευση αποτελεί διαρκή πρόκληση.

Το ύψος της επιστροφής θα καθορίζεται με βάση το πλαίσιο που εφαρμόστηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία φτάνει τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παράλληλα, η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ώστε να αντιστοιχεί στο πραγματικό μηνιαίο ενοίκιο.

Η βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους

Για να χορηγηθεί η ενίσχυση, η μισθωμένη κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετεί ο δικαιούχος.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιστροφή ενοικίου συνδέεται άμεσα με την πραγματική ανάγκη στέγασης στον τόπο εργασίας.

Κάθε επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 ευρώ, εκτός εάν ο ενοικιαστής έχει εξαρτώμενα παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο ποσό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για να λάβει κάποιος το μέγιστο ποσό, δηλαδή 800 ευρώ συν την προσαύξηση ανά παιδί, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο της κύριας κατοικίας του, μέσα στο 2024 ή το 2025, να ξεπερνά τα 800 ευρώ και να έχει καταβληθεί για όλους τους 12 μήνες του έτους.

Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των ενοικίων που καταβλήθηκαν.

Τα δικαιολογητικά για την τριπλή επιστροφή ενοικίου

Για να καταβληθεί η τριπλή επιστροφή ενοικίου, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, δηλαδή το μισθωτήριο για το ακίνητο.

Ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης πρέπει να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2024, στο έντυπο Ε1 και συγκεκριμένα στον Πίνακα 6, για την αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης που αφορά το 2024.

Αντίστοιχα, για τη διπλή ενίσχυση που θα καταβληθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, ο αριθμός του μισθωτηρίου θα πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025, η οποία θα έχει υποβληθεί έως τον Ιούλιο του 2026.

Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Τι γίνεται αν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου

Αν ο αριθμός του μισθωτηρίου δεν έχει δηλωθεί στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί διασταυρωτικό έλεγχο.

Εφόσον από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή και την ενεργή δήλωση μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία ταυτοποιούνται μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο ποσό ανάμεσα σε εκείνο που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση, βάσει της ενεργής δήλωσης μίσθωσης στην ΑΑΔΕ, και στο ποσό που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη φορολογική τους δήλωση.

Ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων από τον Οκτώβριο του 2026

Υπενθυμίζεται ότι, με πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους μετατέθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2026.

Από τότε, τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με έμβασμα, κάρτα ή ηλεκτρονική τραπεζική.

Η πληρωμή με μετρητά δεν θα θεωρείται φορολογικά έγκυρη.

Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να αποδείξει την είσπραξη του ενοικίου σε περίπτωση ελέγχου, ενώ ο ενοικιαστής δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει το ποσό ως δαπάνη.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν να χάσουν την αυτόματη έκπτωση 5% για δαπάνες επισκευής και συντήρησης στο φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια, εάν δεν εισπράττουν τα μισθώματα αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

