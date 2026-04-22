Το νέο timologio ΑΑΔΕ τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, 22 Απριλίου 2026, με τη νέα έκδοση 2.0.0 της εφαρμογής να ενσωματώνει τις προβλέψεις για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων Α.1123/2024 για τη Β΄ φάση και Α.1129/2025.

Η αναβάθμιση της εφαρμογής πραγματοποιείται το πρωί της Τετάρτης, από τις 7:30 έως τις 9:30 π.μ., διάστημα κατά το οποίο το timologio δεν θα είναι διαθέσιμο στους χρήστες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η νέα έκδοση θα ενεργοποιηθεί με σειρά από νέες λειτουργίες και προσθήκες που αφορούν τόσο την έκδοση παραστατικών όσο και την παρακολούθηση διακινήσεων.

Τι αλλάζει στο νέο timologio ΑΑΔΕ

Μία από τις βασικές προσθήκες στο νέο timologio ΑΑΔΕ είναι η δυνατότητα επιλογής γλώσσας κατά την έκδοση παραστατικών. Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να εκδίδουν παραστατικά είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά, κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα επιχειρήσεις με διεθνείς συναλλαγές ή συνεργασίες.

Παράλληλα, η νέα έκδοση φέρνει αλλαγές στα παραστατικά διακίνησης, με στόχο την πληρέστερη και ακριβέστερη παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών. Ενεργοποιούνται νέοι τύποι παραστατικών διακίνησης 9.1, 9.2, 10.1 και 10.2, ενώ προστίθεται και η δυνατότητα αντίστροφης διακίνησης για τα παραστατικά τύπου 9.3.

Επιπλέον, προβλέπεται πλέον διαχείριση απώλειας διασύνδεσης για παραστατικά τύπου 9.1, 9.2, 10.1 και 10.2, καθώς και δυνατότητα ακύρωσης για τα παραστατικά 9.1 και 9.2. Στο ίδιο πλαίσιο, προστίθεται η ένδειξη «Υπό Ζύγιση», ενώ δίνεται και η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων συσκευασίας.

Νέες δυνατότητες για διακίνηση και παρακολούθηση παραστατικών

Η νέα έκδοση του timologio ενισχύει και τη λειτουργικότητα που αφορά τη διακίνηση αγαθών. Υποστηρίζονται πλέον πολλαπλά συνδεόμενα ΜΑΡΚ, ενώ παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης σκοπού διακίνησης σε επίπεδο γραμμής, καθώς και λοιπής αιτίας διακίνησης.

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στο κομμάτι της αναζήτησης και της προβολής παραστατικών. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι χρήστες αποκτούν δυνατότητα αναζήτησης παραστατικών ως λήπτης, ενώ εμφανίζονται βασικά στοιχεία για το σύνολο των εκδιδόμενων παραστατικών, ανεξάρτητα από το αν αυτά έχουν εκδοθεί μέσω της εφαρμογής timologio.

Παράλληλα, παρέχεται πλέον δυνατότητα προβολής σύνοψης παραστατικού, αλλά και λήψης παραστατικού σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω timologio – Παρόχου. Πρόκειται για μια αλλαγή που αναμένεται να διευκολύνει την καθημερινή διαχείριση παραστατικών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Οι πρόσθετες πληροφορίες που ενσωματώνονται

Το νέο timologio ΑΑΔΕ ενσωματώνει και περισσότερα δεδομένα στις σχετικές οθόνες και στα παραστατικά. Σε περιπτώσεις διακίνησης, θα εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τους τρόπους πληρωμής, τα πολλαπλά συνδεόμενα ΜΑΡΚ και τα στοιχεία συσκευασίας.

Επιπλέον, σε επίπεδο γραμμής θα προβάλλονται νέες πληροφορίες, όπως ο κωδικός TARIC, τα τέλη και οι λοιποί φόροι, ο ειδικός τύπος γραμμής και τα σχόλια γραμμής. Οι αλλαγές αυτές ενισχύουν τον βαθμό λεπτομέρειας στην καταγραφή και επεξεργασία των παραστατικών, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για πιο σύνθετες συναλλαγές και εμπορικές κινήσεις.

Πότε θα είναι διαθέσιμο και τι ακολουθεί

Η νέα έκδοση της εφαρμογής γίνεται διαθέσιμη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της 22ας Απριλίου 2026. Μέχρι τότε, το σύστημα θα παραμείνει προσωρινά εκτός λειτουργίας για δύο ώρες το πρωί.

Η ΑΑΔΕ γνωστοποίησε ακόμη ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει και νέα έκδοση της εφαρμογής για κινητές συσκευές myDATAapp, η οποία θα περιλαμβάνει αντίστοιχες λειτουργίες για τη Β΄ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521, σε 24ωρη βάση, επιλέγοντας τη διαδρομή: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio.

