Μέτρα στήριξης 2026 μπαίνουν στο προσκήνιο καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων, αξιοποιώντας το δημοσιονομικό περιθώριο που δημιουργεί η υπεραπόδοση της οικονομίας. Το οικονομικό επιτελείο συνδέει τις ανακοινώσεις με την επικείμενη επικύρωση, από τη Eurostat, της ιδιαίτερα θετικής πορείας των δημόσιων οικονομικών για το 2025, η οποία φέρεται να οδηγεί σε πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 12 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι κινείται περίπου 2,5 δισ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο του προϋπολογισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για στοχευμένες παρεμβάσεις μέσα στο 2026. Ωστόσο, το πραγματικό περιθώριο που μπορεί να κατευθυνθεί σε νέες παροχές είναι σαφώς μικρότερο, καθώς η αξιοποίησή του περνά μέσα από το αυστηρό πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και τη συνεννόηση με τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα μέτρα ύψους περίπου μισού δισ. ευρώ, ενώ αμέσως μετά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προχωρήσει στην εξειδίκευσή τους. Το πακέτο αναμένεται να συνδυάζει έκτακτες λύσεις άμεσης εφαρμογής με παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να έχουν πιο μόνιμο αποτύπωμα, εφόσον υπάρξει ο σχετικός δημοσιονομικός χώρος.

Οι ανακοινώσεις για το ύψος του πλεονάσματος του 2025

Τα πρώτα μέτρα στήριξης 2026 που θεωρούνται πιο ώριμα

Στο επίκεντρο των άμεσων αποφάσεων βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης, τουλάχιστον για τον Μάιο και ενδεχομένως για μεγαλύτερο διάστημα. Η στόχευση είναι σαφής: να περιοριστεί, έστω μερικώς, το μεταφορικό κόστος που τελικά μεταφέρεται στις τιμές των προϊόντων και επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Παράλληλα, αντίστοιχη γραμμή ακολουθείται και στον αγροτικό τομέα, με συνέχιση της ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί το κόστος παραγωγής. Στο ίδιο πλέγμα στήριξης εντάσσονται και οι διευκολύνσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να απαντήσει σε πολλαπλές εστίες πίεσης που συνδέονται με το κόστος διαβίωσης και την ακρίβεια.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα και στον πρωτογενή τομέα. Στις κυβερνητικές συσκέψεις εξετάζεται σοβαρά η διεύρυνση των μέτρων σε κοινωνικές ομάδες που δέχονται έντονη πίεση από τη στεγαστική κρίση και τις ανατιμήσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται παρεμβάσεις για ενοικιαστές, αλλά και σενάρια ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων.

Συνταξιούχοι και ενοικιαστές στο κάδρο των παροχών

Έως αργά το βράδυ συνεχίζονταν οι επεξεργασίες προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πακέτο και οι συνταξιούχοι. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις, εξετάζεται η ουσιαστική ενίσχυση του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται κάθε Νοέμβριο, με το ποσό να μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν προτάσεις και για αντίστοιχη παρέμβαση υπέρ των ενοικιαστών, σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό κόστος εξακολουθεί να πιέζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η λογική που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι οι νέες παροχές δεν θα πρέπει να περιοριστούν μόνο σε κλάδους ή επαγγελματικές ομάδες, αλλά να αγγίξουν και κοινωνικά στρώματα που έχουν επιβαρυνθεί από την ακρίβεια της καθημερινότητας.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν και κινήσεις που θα επισπεύσουν ορισμένες φορολογικές ή εισοδηματικές παρεμβάσεις, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα μετατίθεντο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όσα μέτρα δεν ενταχθούν στον σημερινό σχεδιασμό, αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά για επανεξέταση το φθινόπωρο.

Γιατί το υπερπλεόνασμα δεν μεταφράζεται αυτόματα σε παροχές

Παρότι το υπερπλεόνασμα δημιουργεί την εικόνα μεγάλου δημοσιονομικού χώρου, στην πράξη τα περιθώρια είναι πιο στενά. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη διάθεση των επιπλέον εσόδων και, γι’ αυτό, το ποσό που μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία εκτιμάται κοντά στα 500 έως 600 εκατ. ευρώ.

Το κρίσιμο σημείο για την Αθήνα είναι να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το πλεόνασμα δεν προήλθε από μια συγκυριακή επίδοση, αλλά από μόνιμες και διατηρήσιμες βελτιώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προβάλλει παρεμβάσεις όπως η ενίσχυση των ηλεκτρονικών ελέγχων και η ψηφιοποίηση του φορολογικού μηχανισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσθετες εισπράξεις μπορούν να έχουν πιο σταθερό χαρακτήρα και τα επόμενα χρόνια.

Με απλά λόγια, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να αποδείξει πως τα έσοδα που δημιουργούν το υπερπλεόνασμα μπορούν να αποτελέσουν βάση για μέτρα στήριξης 2026 χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα που θα κρίνει αν μέρος του υπερπλεονάσματος θα μετατραπεί σε πιο μόνιμες παροχές και όχι μόνο σε προσωρινές ενισχύσεις.

Ο νέος δημοσιονομικός ορίζοντας έως το 2029

Παράλληλα με τα άμεσα μέτρα, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να παρουσιάσει και τις αναθεωρημένες προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Μαζί με αυτές θα αποτυπωθεί και ο συνολικός δημοσιονομικός σχεδιασμός της χώρας έως το 2029, ώστε να φανεί με μεγαλύτερη καθαρότητα ποιο μέρος των παρεμβάσεων έχει προσωρινό χαρακτήρα και ποιο μπορεί να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η κυβερνητική επιλογή, πάντως, δεν είναι να εξαντληθούν άμεσα όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια. Στόχος είναι να διατηρηθεί και ένα απόθεμα ασφαλείας για το επόμενο διάστημα, εφόσον προκύψουν νέες πιέσεις από την ενέργεια, τα καύσιμα ή το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο, το επιτελείο θέλει να έχει εφεδρείες τόσο για νέες επιδοτήσεις καυσίμων όσο και για πιθανές πρόσθετες παρεμβάσεις στην ενέργεια.

Το επόμενο διάστημα, συνεπώς, αναμένεται να ξεκαθαρίσει όχι μόνο το εύρος των άμεσων ανακουφίσεων, αλλά και η συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομία του 2026. Το υπερπλεόνασμα δίνει πολιτικό και δημοσιονομικό χώρο, αλλά ο τρόπος αξιοποίησής του θα κριθεί από τις αντοχές του προϋπολογισμού, τις ευρωπαϊκές εγκρίσεις και τις ανάγκες που θα προκύψουν στην πορεία της χρονιάς.

