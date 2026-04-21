Ενοίκια «φωτιά» ωθούν σε στεγαστικά δάνεια

Τα υψηλά ενοίκια που επικρατούν στην ελληνική αγορά φαίνεται να αποτελούν βασικό παράγοντα που ωθεί ολοένα περισσότερους πολίτες στην αναζήτηση στεγαστικής πίστης, προκειμένου να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφεται εκρηκτική άνοδος στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων.

Ειδικότερα, οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων σημείωσαν αύξηση 77% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2025 με άνοδο 46%. Συνολικά, το α’ τρίμηνο του 2026 εκταμιεύθηκαν 13.756 νέα στεγαστικά δάνεια ύψους 672,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 438 εκατ. ευρώ αφορούσαν καθαρά τραπεζική χρηματοδότηση σε 4.860 νοικοκυριά, χωρίς τη στήριξη κρατικών προγραμμάτων.

Μέσω του προγράμματος «Σπίτι Μου ΙΙ» χορηγήθηκαν 1.791 δάνεια αξίας 191 εκατ. ευρώ, ενώ από άλλα επιδοτούμενα προγράμματα εκταμιεύθηκαν πάνω από 7.100 δάνεια συνολικής αξίας 43 εκατ. ευρώ. Έτσι, η συμμετοχή των κρατικών προγραμμάτων περιορίστηκε περίπου στο ένα τρίτο του συνόλου των στεγαστικών δανείων.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι το μέσο επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια σταθερής περιόδου έως πέντε χρόνια υποχώρησε τον Φεβρουάριο 2026 στο 2,95%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών στην Ελλάδα. Με αυτό το επιτόκιο, η χώρα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια στην ευρωζώνη.

Πέρα από τα στεγαστικά, ανοδική πορεία καταγράφεται και στα καταναλωτικά δάνεια. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, 94.169 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια ύψους 385 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Από αυτά, τα 129 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν μέσω φυσικών καταστημάτων και τα 92 εκατ. ευρώ μέσω ψηφιακών καναλιών (e-banking). Επιπλέον, δάνεια ύψους άνω των 102 εκατ. ευρώ δόθηκαν για αγορά 8.600 αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Στα επιχειρηματικά δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και δάνειο έως 1 εκατ. ευρώ), οι εκταμιεύσεις παρέμειναν σχεδόν σταθερές, με οριακή μείωση 0,6% σε ετήσια βάση. Συνολικά χορηγήθηκαν 546 εκατ. ευρώ σε 9.132 μικρές επιχειρήσεις, με το 80% των αιτημάτων να γίνονται αποδεκτά.

Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκταμιεύθηκαν πάνω από 117.000 νέα δάνεια συνολικής αξίας 1,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 26%. Πρόκειται για συνέχιση της ανάκαμψης της τραπεζικής χρηματοδότησης μετά από 15 χρόνια συρρίκνωσης, με τα χαμηλά επιτόκια και τα υψηλά ενοίκια να λειτουργούν ως καταλύτες για την αγορά κατοικίας και την καταναλωτική πίστη.

