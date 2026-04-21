Καύσιμα: Οι τιμές σήμερα σε Πάτρα και πανελλαδικά, οι εκτιμήσεις για την πορεία τους

Καμία μεταβολή στις τιμές των καυσίμων δεν αναμένεται σήμερα Τρίτη στην ελληνική αγορά, ενώ οι προβλέψεις για τις τιμές από αύριο Τετάρτη παραμένουν ρευστές και εξαρτώνται άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις και τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης, οι μέσες πανελλαδικές τιμές σήμερα διαμορφώνονται στα 2,003 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και στα 1,96 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές αυτές καθορίζονται κυρίως από την πορεία του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Στα ίδια περίπου είπεδα και οι τιμές στην Πάτρα:

Αμόλυβδη 95 οκτ.: Η μέση τιμή κυμαίνεται περίπου στα 2,03€ ανά λίτρο. Χαμηλότερες τιμές σε κεντρικά πρατήρια (από 2,01€ ), ενώ οι ενισχυμένες βενζίνες (98/100 οκτ.) ξεπερνούν από τα 2,15€ .

Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel): Η μέση τιμή βρίσκεται κοντά στα 1,85€ – 1,90€ ανά λίτρο. Σε ορισμένες περιοχές του νομού, η μέση τιμή μπορεί να εμφανίζεται αυξημένη λόγω απομακρυσμένων πρατηρίων (έως και 2,01€).

Χθες Δευτέρα, η τιμή του Brent έκλεισε στα 94,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ την Παρασκευή βρισκόταν στα 89 δολάρια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σήμερα η τιμή του Brent αναμένεται να κινηθεί στο εύρος των 93,80 έως 95,19 δολαρίων το βαρέλι.

Οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αν η τιμή του Brent καταγράψει ανοδική πορεία για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις (Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη), τότε αύριο Τετάρτη θα υπάρξουν αυξήσεις στα διυλισμένα προϊόντα και κατ’ επέκταση στην ελληνική αγορά καυσίμων. Σε περίπτωση αύξησης 5% στο Brent, η αμόλυβδη βενζίνη ενδέχεται να ακριβύνει κατά 1 έως 2 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά περίπου 4 λεπτά.

Οι προσδοκίες για μειώσεις που υπήρχαν την Παρασκευή εξανεμίστηκαν χθες Δευτέρα, λόγω της ανοδικής πορείας του Brent, που επηρεάστηκε από την ένταση στην περιοχή του Ορμούζ και την αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία που λήγει τις επόμενες ημέρες.

Η εγχώρια αγορά καυσίμων παρακολουθεί στενά τόσο τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου όσο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη οδό διέλευσης για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου.

