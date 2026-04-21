Συντάξεις Μαΐου 2026: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους δικαιούχους, ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Ξεκινά στο τέλος της εβδομάδας η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Μαΐου 2026, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους πριν από την ολοκλήρωση του μήνα.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται, όπως κάθε μήνα, με διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ η πίστωση γίνεται από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών ( ΟΑΕΕ , ΟΓΑ , ΕΤΑΑ )

, , ) Οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το 2017 μέσω ΕΦΚΑ

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των ταμείων μισθωτών ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΟΤΕ , ΔΕΗ , τραπεζών)

, , , τραπεζών) Οι συντάξεις ΝΑΤ , ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

, και Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Η διαδικασία αφορά το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων της χώρας, οι οποίοι αναμένεται να δουν τις πληρωμές να ολοκληρώνονται εντός των καθορισμένων ημερομηνιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



