Συντάξεις Μαΐου 2026: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους δικαιούχους, ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Πότε καταβάλλονται τα ποσά για μισθωτούς και μη μισθωτούς

21 Απρ. 2026 9:52
Pelop News

Ξεκινά στο τέλος της εβδομάδας η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Μαΐου 2026, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους πριν από την ολοκλήρωση του μήνα.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται, όπως κάθε μήνα, με διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ η πίστωση γίνεται από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)
  • Οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το 2017 μέσω ΕΦΚΑ
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα πληρωθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, τραπεζών)
  • Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Η διαδικασία αφορά το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων της χώρας, οι οποίοι αναμένεται να δουν τις πληρωμές να ολοκληρώνονται εντός των καθορισμένων ημερομηνιών.

