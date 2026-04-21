Το ΑΣΕΠ ενεργοποίησε τη διαδικασία για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 1Κ/2026, η οποία αφορά την πλήρωση 510 θέσεων προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η προκήρυξη αφορά κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το ΑΣΕΠ καλεί όσους υποψηφίους περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες και προηγούνται κατά σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία που δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους, να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η διαδικασία ακολουθεί τις οδηγίες της προκήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφάλαιο Δ΄ και στο Παράρτημα Β΄.

Μέχρι πότε η υποβολή δικαιολογητικών

Η προθεσμία για το Β΄ στάδιο ξεκινά την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 08:00 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 14:00. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα ισχύει τόσο για την κατηγορία ΠΕ όσο και για την κατηγορία ΥΕ.

Το ΑΣΕΠ τονίζει ρητά ότι όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία. Πρόκειται για κρίσιμο σημείο της ανακοίνωσης, καθώς το Β΄ στάδιο είναι υποχρεωτικό για όσους έχουν κληθεί.

Ποιες θέσεις αφορά η 1Κ/2026

Η προκήρυξη 1Κ/2026 αφορά συνολικά 510 θέσεις. Από αυτές, οι 186 αφορούν την κατηγορία ΠΕ και οι 324 την κατηγορία ΥΕ. Στα στοιχεία της ενημερωτικής πύλης του ΑΣΕΠ αναφέρεται ακόμη ότι για τις θέσεις ΠΕ είχαν κατατεθεί 6.785 αιτήσεις, ενώ για τις θέσεις ΥΕ 10.888 αιτήσεις.

Η πλήρης περιγραφή της προκήρυξης μιλά για θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, αλλά και για προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Το ΑΣΕΠ συστήνει στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, καθώς ενδεχόμενη υπερφόρτωση του διαδικτύου ή πρόβλημα σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση ή και αδυναμία υποβολής. Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τεχνικές δυσκολίες που οφείλονται σε τέτοιους παράγοντες.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Πού γίνεται η διαδικασία και πώς θα ζητηθεί βοήθεια

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, από την αντίστοιχη ενότητα της προκήρυξης 1Κ/2026 στην ενημερωτική πύλη. Για τεχνικά ζητήματα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο helpdesk του ΑΣΕΠ ή τηλεφωνικά στο 2131319100 με Επιλογή 3, ενώ για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο helpdesk ή το ίδιο τηλέφωνο με Επιλογή 2. Οι ώρες εξυπηρέτησης αναφέρονται αναλυτικά στην επίσημη ανακοίνωση.

Η ουσία είναι ότι η προκήρυξη 1Κ/2026 έχει περάσει πλέον στο πιο κρίσιμο πρακτικό στάδιο για όσους προηγούνται στους πίνακες: την ανάρτηση και αποστολή των δικαιολογητικών. Και εδώ η τήρηση της προθεσμίας είναι καθοριστική για τη συνέχιση της συμμετοχής.

