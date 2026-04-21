ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 4.800 μόνιμες προσλήψεις, οι ειδικότητες

Στην τελική ευθεία για την έκδοσή της βρίσκεται η προκήρυξη 2ΓΒ/2026, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο για το τρέχον έτος. Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη περίπου 4.800 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και απευθύνεται σε όσους κρίθηκαν επιτυχόντες στον γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025 που διεξήχθη το περασμένο καλοκαίρι.

Η προκήρυξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο εντός των επόμενων ημερών. Μόλις λάβει ΦΕΚ, θα ανακοινωθούν επίσημα οι ημερομηνίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δηλώσουν τις θέσεις προτίμησής τους, με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στον γραπτό διαγωνισμό και τα επιπλέον δικαιολογητικά (μεταπτυχιακά, εμπειρία, ξένες γλώσσες).

Οι βασικές ειδικότητες που ζητούνται

Το εύρος των ειδικοτήτων είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι θέσεις κατανέμονται σε περίπου 60 διαφορετικές κατηγορίες. Αναλυτικά:

Μηχανικοί: Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι και Μηχανικοί Περιβάλλοντος.

Πληροφορική: Ειδικότητες Software, Hardware και αναλυτές συστημάτων.

Οικονομικά & Διοίκηση: Οικονομολόγοι, Διοικητικοί, Εφοριακοί και Δημοσιονομικοί.

Επιστήμες Υγείας: Ψυχολόγοι, Φαρμακοποιοί και Οδοντίατροι.

Γεωτεχνικοί: Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Δασολόγοι και Ιχθυολόγοι.

Ανθρωπιστικές Σπουδές: Αρχαιολόγοι, Βιβλιοθηκονόμοι, Μεταφραστές και Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Τα προσόντα συμμετοχής

Πέρα από την επιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό, οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό. Το σημαντικότερο από αυτά, που ισχύει οριζόντια για όλες τις θέσεις, είναι η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πιστοποίηση στις ενότητες:

Επεξεργασία κειμένου (Word) Υπολογιστικά φύλλα (Excel) Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet)

Επιπλέον, για πολλές θέσεις η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά σε επίπεδο B2 ή C1) αποτελεί απαραίτητο πρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι τα απαραίτητα πιστοποιητικά είναι σε ισχύ και διαθέσιμα πριν από την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλειστούν αυτόματα από το σύστημα.

Η έκδοση της 2ΓΒ/2026 θεωρείται κρίσιμη για τη στελέχωση κεντρικών φορέων των Υπουργείων, των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και ανεξάρτητων αρχών σε όλη την επικράτεια.

