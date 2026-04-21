Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προανήγγειλε ότι το πλεόνασμα θα κινηθεί πάνω από τον στόχο, τονίζοντας πως ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί θα κατευθυνθεί πίσω στους πολίτες, με στοχευμένο τρόπο και έμφαση σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην επίσημη ομιλία του που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο συνάντησης με τους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών της ΕΕ στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε, τα τελικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για το 2025 δείχνουν επίδοση καλύτερη από την αναμενόμενη, ιδίως στο σκέλος του πλεονάσματος. Αυτή η υπεραπόδοση, όπως είπε, δημιουργεί επιπλέον δημοσιονομικό χώρο στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων, τον οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να επιστρέψει στην κοινωνία. Η διατύπωσή του παραπέμπει σε συνέχιση της λογικής των στοχευμένων παρεμβάσεων, όχι σε οριζόντια μέτρα.

Με άνοδο άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Η βάση του αφηγήματος: ανάπτυξη, χρέος και μεταρρυθμίσεις

Ο Πιερρακάκης παρουσίασε την ελληνική οικονομία ως μια οικονομία που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιχειρώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας. Το ίδιο επιχείρημα είχε χρησιμοποιήσει και παλαιότερα σε διεθνείς παρεμβάσεις του, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει μπει σε θετικό κύκλο με ανάπτυξη, πλεονάσματα και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους.

Στην ομιλία του επανέλαβε ότι αυτό το αποτέλεσμα στηρίζεται στη σταθερότητα και στις μεταρρυθμίσεις, δίνοντας έμφαση στη λέξη αυτή πολλές φορές. Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεχή βελτίωση του τραπεζικού τομέα, αισθητή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και προσέγγιση ιστορικά χαμηλών ποσοστών ανεργίας, εφόσον συνεχιστεί η ίδια τάση.

Προειδοποίηση για το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής

Παρά το θετικό δημοσιονομικό σήμα, ο υπουργός δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις προοπτικές του 2026. Όπως σημείωσε, αναμένεται αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων ανάπτυξης και προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικά της αβεβαιότητας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, το βάθος της κρίσης θα εξαρτηθεί από τρεις παράγοντες: τη διάρκειά της, το επίπεδο ζημιών στις ενεργειακές υποδομές και το καθεστώς που θα διαμορφωθεί στο Ορμούζ μετά το τέλος της κρίσης. Η ανάλυση αυτή συνδέει άμεσα την ελληνική οικονομική πολιτική με τη διεθνή ενεργειακή αστάθεια και εξηγεί γιατί το υπουργείο επιμένει ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να μείνουν απολύτως προσεκτικές.

Διεθνείς αγορές: Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω διπλωματικού πυρετού

Προσωρινές και “χειρουργικές” παρεμβάσεις

Ένα από τα βασικά πολιτικά μηνύματα της ομιλίας ήταν ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν πρέπει να απαντήσουν στην ενεργειακή κρίση με τρόπο που να τη μετατρέψει σε δημοσιονομική κρίση. Ο Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις οφείλουν να είναι προσωρινές, στοχευμένες και προσαρμοσμένες, ώστε να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση με τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και σε μέτρα όπως το Fuel Pass, εντάσσοντάς τα στη λογική της στοχευμένης παρέμβασης. Η αναφορά έχει ενδιαφέρον και πολιτικά, γιατί δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο κυρίως με μέτρα που έχουν σαφή στόχευση και όχι με γενικευμένες παροχές.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η μεγάλη εικόνα

Πέρα από την ελληνική οικονομία, ο υπουργός έδωσε έμφαση και στη μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στην επιτάχυνση της συζήτησης για το ψηφιακό ευρώ και στη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, γιατί το κόστος της αδράνειας είναι μεγάλο και σε όρους ανάπτυξης και σε όρους διεθνούς επιρροής.

Ειδικά για το ψηφιακό ευρώ, ο Πιερρακάκης σημείωσε ότι αποτελεί κεντρικό εργαλείο για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ευρώ, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ δίνουν περισσότερο βάρος στην ιδιωτική καινοτομία μέσω stablecoins. Τοποθέτησε, έτσι, την ελληνική οπτική μέσα σε ένα πιο ευρύ στρατηγικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Συνολικά, η ομιλία του κινήθηκε σε δύο άξονες: από τη μία, την αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και θα επιστρέψει μέρος της υπεραπόδοσης στους πολίτες· από την άλλη, τη σαφή προειδοποίηση ότι η διεθνής ενεργειακή κρίση μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες το επόμενο διάστημα και απαιτεί προσεκτικές κινήσεις.

