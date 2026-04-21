Διεθνείς αγορές: Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω διπλωματικού πυρετού

Συγκρατημένη πτώση καταγράφουν οι τιμές του «μαύρου χρυσού» την Τρίτη 21 Απριλίου, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στον δεύτερο γύρο των κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν.

21 Απρ. 2026 9:08
Pelop News

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά προσδοκά θετικές εξελίξεις από τις επερχόμενες επαφές στο Ισλαμαμπάντ. Η είδηση ότι η Τεχεράνη προτίθεται να αποστείλει επίσημη αντιπροσωπεία για έναν νέο κύκλο συνομιλιών με την Ουάσιγκτον καλλιέργησε ελπίδες για παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε υποχώρηση των τιμών μετά τα κέρδη των προηγούμενων ημερών.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, το Brent υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 95 δολαρίων ανά βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 1%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο κινείται πτωτικά προς τα 86 δολάρια ανά βαρέλι.

Παρά την υποχώρηση, οι αναλυτές επισημαίνουν πως η πτώση παραμένει συγκρατημένη, καθώς η αβεβαιότητα για την έκβαση των συνομιλιών δεν επιτρέπει μεγαλύτερη διόρθωση των τιμών. Η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής, καθώς η τρέχουσα εκεχειρία των δύο εβδομάδων πλησιάζει στη λήξη της.

