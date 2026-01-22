Νταβός: Συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδος), ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται στη συνέχεια να απευθύνει ομιλία στις 14:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδοος). Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας, Σέρχι Νικιφόροφ, ο Ζελένσκι έφθασε στην Ελβετία για να συμμετάσχει στις εργασίες του Φόρουμ και να πραγματοποιήσει τη συνάντηση με τον Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν πλέον «περιοριστεί σε ένα ζήτημα», εκτιμώντας ότι αυτό καθιστά την υπόθεση δυνητικά επιλύσιμη. «Ώρα να τελειώσουμε με αυτό. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε επίσης στο Νταβός με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ούμεροφ, παρουσία και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Ούμεροφ, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας, τα μεταπολεμικά σχέδια ανοικοδόμησης και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

