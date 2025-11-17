«Ντεκαντάνς»: Ο Jeremy φέρνει το stand-up της παρακμής στο θέατρο act

Όταν η καθημερινότητα γίνεται παράλογη, ο Jeremy βρίσκει τον τρόπο να τη σατιρίσει. Μετά την περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα, ο stand-up κωμικός προσγειώνεται στη σκηνή του θεάτρου act στην Πάτρα, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00, με το «Ντεκαντάνς» — μια παράσταση που βουτά στις παρακμιακές στιγμές της εποχής με ρυθμό, αυτοσαρκασμό και άφθονο γέλιο.

Το «Ντεκαντάνς» είναι η πρώτη solo παράσταση του Jeremy και, όπως ο ίδιος λέει, μια κοινωνική σάτιρα για τις μικρές και μεγάλες «παρακμές» που ζούμε όλοι καθημερινά. Από τις ανεπιθύμητες μελιτζάνες στα social media και τις αμήχανες συνεντεύξεις για ένα σπίτι 25 τ.μ. μέχρι τις εμμονές του marketing, τα ραντεβού, τη ντροπή και το δημόσιο, τίποτα δεν μένει εκτός.

Με τον γνώριμο συνδυασμό observational comedy, deadpan χιούμορ και ωμών στιγμών αυτοσαρκασμού, ο Jeremy μπλέκει το ρεαλιστικό με το σουρεαλιστικό, δημιουργώντας μια σκηνική εμπειρία που θυμίζει roller coaster — ξεκινάς για μια τάρτα και καταλήγεις σε τελετή εξορκισμού, αλλά παραμένεις με το γέλιο στο στόμα.

Μετά από πολυάριθμες viral στιγμές, παραστάσεις σε όλη τη χώρα και “τουλάχιστον εννέα βραβεία στις Κάννες”, όπως αστειεύεται ο ίδιος, ο Jeremy επιστρέφει με νέα φόρμα και θεματολογία που μιλά κατευθείαν στο σήμερα. Το «Ντεκαντάνς» διαρκεί 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα, κρατώντας τον ρυθμό αμείωτο από την πρώτη μέχρι την τελευταία ατάκα.

Πληροφορίες παράστασης:

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Χώρος: Θέατρο act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα)

Διάρκεια: 60’ χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια: 12€ & 10€

Κρατήσεις: 2610 272037 – 6936 122263

Προπώληση: more.com

