«Ντεκαντάνς»: Ο Jeremy φέρνει το stand-up της παρακμής στο θέατρο act

Μετά από εκατοντάδες viral στιγμές και μια ατάκα για κάθε παράλογο της καθημερινότητας, ο Jeremy φτάνει στην Πάτρα με την πρώτη του solo παράσταση «Ντεκαντάνς». Μια ώρα stand-up γεμάτη χιούμορ, κοινωνική σάτιρα και σουρεαλισμό, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στο θέατρο act.

«Ντεκαντάνς»: Ο Jeremy φέρνει το stand-up της παρακμής στο θέατρο act
17 Νοέ. 2025 11:27
Pelop News

Όταν η καθημερινότητα γίνεται παράλογη, ο Jeremy βρίσκει τον τρόπο να τη σατιρίσει. Μετά την περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα, ο stand-up κωμικός προσγειώνεται στη σκηνή του θεάτρου act στην Πάτρα, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00, με το «Ντεκαντάνς» — μια παράσταση που βουτά στις παρακμιακές στιγμές της εποχής με ρυθμό, αυτοσαρκασμό και άφθονο γέλιο.

Το «Ντεκαντάνς» είναι η πρώτη solo παράσταση του Jeremy και, όπως ο ίδιος λέει, μια κοινωνική σάτιρα για τις μικρές και μεγάλες «παρακμές» που ζούμε όλοι καθημερινά. Από τις ανεπιθύμητες μελιτζάνες στα social media και τις αμήχανες συνεντεύξεις για ένα σπίτι 25 τ.μ. μέχρι τις εμμονές του marketing, τα ραντεβού, τη ντροπή και το δημόσιο, τίποτα δεν μένει εκτός.

«Ντεκαντάνς»: Ο Jeremy φέρνει το stand-up της παρακμής στο θέατρο act

Με τον γνώριμο συνδυασμό observational comedy, deadpan χιούμορ και ωμών στιγμών αυτοσαρκασμού, ο Jeremy μπλέκει το ρεαλιστικό με το σουρεαλιστικό, δημιουργώντας μια σκηνική εμπειρία που θυμίζει roller coaster — ξεκινάς για μια τάρτα και καταλήγεις σε τελετή εξορκισμού, αλλά παραμένεις με το γέλιο στο στόμα.

Μετά από πολυάριθμες viral στιγμές, παραστάσεις σε όλη τη χώρα και “τουλάχιστον εννέα βραβεία στις Κάννες”, όπως αστειεύεται ο ίδιος, ο Jeremy επιστρέφει με νέα φόρμα και θεματολογία που μιλά κατευθείαν στο σήμερα. Το «Ντεκαντάνς» διαρκεί 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα, κρατώντας τον ρυθμό αμείωτο από την πρώτη μέχρι την τελευταία ατάκα.

«Ντεκαντάνς»: Ο Jeremy φέρνει το stand-up της παρακμής στο θέατρο act

Πληροφορίες παράστασης:
Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Ώρα έναρξης: 21:00
Χώρος: Θέατρο act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα)
Διάρκεια: 60’ χωρίς διάλειμμα
Εισιτήρια: 12€ & 10€
Κρατήσεις: 2610 272037 – 6936 122263
Προπώληση: more.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
11:45 Επίδομα θέρμανσης: Σπεύδουν χιλιάδες νοικοκυριά – Τα λάθη που “καίνε” την αίτηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ