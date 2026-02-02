Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των play-offs της Super League 2

Στη Super League 2 ντέρμπι με το καλημέρα στα play-offs του Β’ ομίλου της Super League 2 έβγαλε η κλήρωση που έγινε στα γραφεία της διοργανώτριας καθώς η πρωτοπόρος Καλαμάτα θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο.

Δείτε πώς νίκησε η Παναχαϊκή στην Καλαμάτα και το τρίποντο ισοφάρισης των γηπεδούχων που δεν μέτρησε, ΒΙΝΤΕΟ

Στα play-offs μετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-4 και θα ξεκινήσουν στις 15 Φεβρουαρίου. Ως γνωστόν, οι συμμετέχουσες διατηρούν το ήμισυ των βαθμών που κατέκτησαν στην κανονική περίοδο.

Η Καλαμάτα θα ξεκινήσει το μίνι πρωτάθλημα με 25 βαθμούς, έχοντας αβαντάζ τριών πόντων από τον Πανιώνιο (22 β.).

Στον Α’ όμιλο, το πρόγραμμα της πρεμιέρας υπόσχεται επίσης μεγάλες συγκινήσεις, με τον Ηρακλή να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β’ και τη μάχη Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου να κλέβει την παράσταση.

Στη Super League θα πάρουν την άνοδο οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε όμιλο.

Το πρόγραμμα των play-offs στον Α’ Όμιλο

1η αγωνιστική (15/2)

Ηρακλής – Αστέρας Β’ AKTOR

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου

2η αγωνιστική (22/2)

Νίκη Βόλου – Ηρακλής

Αστέρας Β’ AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας

3η αγωνιστική (1/3)

Αστέρας Β’ AKTOR – Νίκη Βόλου

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής

4η αγωνιστική (8/3)

Αστέρας Β’ AKTOR – Ηρακλής

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας

5η αγωνιστική (15/3)

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Β’ AKTOR

Ηρακλής – Νίκη Βόλου

6η αγωνιστική (22/3)

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου – Αστέρας Β’ AKTOR

Η βαθμολογία

Ηρακλής 22

Νίκη Βόλου 20

Αν. Καρδίτσας 20

Αστέρας Β’ AKTOR 16

Το πρόγραμμα των playoffs στον Β’ Όμιλο

1η αγωνιστική (15/2)

Μαρκό – Ολυμπιακός B

Καλαμάτα – Πανιώνιος

2η αγωνιστική (21/2)

Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Μαρκό

3η αγωνιστική (1/3)

Καλαμάτα – Μαρκό

Ολυμπιακός Β – Πανιώνιος

4η αγωνιστική (7/3)

Ολυμπιακός B – Μαρκό

Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η αγωνιστική (15/3)

Καλαμάτα – Ολυμπιακός B

Μαρκό – Πανιώνιος

6η αγωνιστική (21/3)

Μαρκό – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Ολυμπιακός B

Η βαθμολογία

Καλαμάτα 25

Πανιώνιος 22

Μαρκό 16

Ολυμπιακός Β’ 14

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



