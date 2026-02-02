Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των play-offs της Super League 2

Η ομάδα της Μεσσηνίας θα ξεκινήσει το μίνι πρωτάθλημα με 25 βαθμούς, έχοντας αβαντάζ τριών πόντων από τους Νεοσμυρνιώτες (22 β.).

02 Φεβ. 2026 17:46
Στη Super League 2 ντέρμπι με το καλημέρα στα play-offs  του Β’ ομίλου της Super League 2 έβγαλε η κλήρωση που έγινε στα γραφεία της διοργανώτριας καθώς η πρωτοπόρος Καλαμάτα θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο.

Στα play-offs μετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-4 και θα ξεκινήσουν στις 15 Φεβρουαρίου. Ως γνωστόν, οι συμμετέχουσες διατηρούν το ήμισυ των βαθμών που κατέκτησαν στην κανονική περίοδο.

Η Καλαμάτα θα ξεκινήσει το μίνι πρωτάθλημα με 25 βαθμούς, έχοντας αβαντάζ τριών πόντων από τον Πανιώνιο (22 β.).

Στον Α’ όμιλο, το πρόγραμμα της πρεμιέρας υπόσχεται επίσης μεγάλες συγκινήσεις, με τον Ηρακλή να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β’ και τη μάχη Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου να κλέβει την παράσταση.

Στη Super League θα πάρουν την άνοδο οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε όμιλο.

Το πρόγραμμα των play-offs στον Α’ Όμιλο
1η αγωνιστική (15/2)
Ηρακλής – Αστέρας Β’ AKTOR
Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου

2η αγωνιστική (22/2)
Νίκη Βόλου – Ηρακλής
Αστέρας Β’ AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας
3η αγωνιστική (1/3)
Αστέρας Β’ AKTOR – Νίκη Βόλου
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής
4η αγωνιστική (8/3)
Αστέρας Β’ AKTOR – Ηρακλής
Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας
5η αγωνιστική (15/3)
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Β’ AKTOR
Ηρακλής – Νίκη Βόλου
6η αγωνιστική (22/3)
Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας
Νίκη Βόλου – Αστέρας Β’ AKTOR

Η βαθμολογία
Ηρακλής 22
Νίκη Βόλου 20
Αν. Καρδίτσας 20
Αστέρας Β’ AKTOR 16

Το πρόγραμμα των playoffs στον Β’ Όμιλο
1η αγωνιστική (15/2)
Μαρκό – Ολυμπιακός B
Καλαμάτα – Πανιώνιος
2η αγωνιστική (21/2)
Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Μαρκό
3η αγωνιστική (1/3)
Καλαμάτα – Μαρκό
Ολυμπιακός Β – Πανιώνιος
4η αγωνιστική (7/3)
Ολυμπιακός B – Μαρκό
Πανιώνιος – Καλαμάτα
5η αγωνιστική (15/3)
Καλαμάτα – Ολυμπιακός B
Μαρκό – Πανιώνιος
6η αγωνιστική (21/3)
Μαρκό – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Ολυμπιακός B

Η βαθμολογία
Καλαμάτα 25
Πανιώνιος 22
Μαρκό 16
Ολυμπιακός Β’ 14

Δείτε πώς νίκησε η Παναχαϊκή στην Καλαμάτα και το τρίποντο ισοφάρισης των γηπεδούχων που δεν μέτρησε, ΒΙΝΤΕΟ
