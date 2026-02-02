Δείτε πώς νίκησε η Παναχαϊκή στην Καλαμάτα και το τρίποντο ισοφάρισης των γηπεδούχων που δεν μέτρησε, ΒΙΝΤΕΟ
Τι συνέβη στο φινάλε
Με 70-67 νίκησε η Παναχαϊκή στην Καλαμάτα την ομώνυμη ομάδα σε παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της National League 2.Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ο Νικολάου αστόχησε σε δυο βολές και ακολούθως οι γηπεδούχοι ευστόχησαν σε τρίποντο ισοφάρισης, το οποίο δεν μέτρησε ως εκπρόθεσμο.
Δείτε το βίντεο.
Τα 10λεπτα: 13-18, 34-38 (ημ.), 44-53, 67-70.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Πανάς): Μηλιτσόπουλος 11 (1), Γκιρίτσης 2, Ταβουλαρέας, Καραλής 5 (1), Σπυρόγλου 18 (1), Καραγιαννίδης 7 (1), Περρωτής 8, Καστανιώτης, Πρέλεβιτς 14 (2), Πουλυμενάκος 2.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χρονόπουλος 14 (2), Οικονομίδης 14 (3), Μπίρμπας 6 (1), Νικολάου 7, Σάτοβιτς 4, Χατζόπουλος 4, Τσιμίδης 4, Καραγγελής 11 (1), Χριστόπουλος 6.
