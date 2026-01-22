Ντισκοτέκ Jacky.O: Δράστες δύο Αλβανοί, «προστασία» το πιθανό κίνητρο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση

Εξιχνιάστηκε από στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών η υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης που είχε σημειωθεί το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025 στην ντισκοτέκ Jacky.Ο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι δύο Αλβανοί που είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Αυτό που εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο είναι η άρνηση του ιδιοκτήτη να δώσει χρήματα για προστασία.

Όσον αφορά στο προφίλ τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ληστείες.

