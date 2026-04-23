Ντομπρόβσκις προς Μητσοτάκη: αξιοσημείωτη η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Συγχαρητήρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για την προσπάθεια που, όπως ανέφερε, καταβάλλουν η κυβέρνηση και οι πολίτες, έδωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στους βασικούς δημοσιονομικούς δείκτες, στις μεταρρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την ανεργία και το δημόσιο χρέος.

Η αναφορά στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει ισχυρή συνέπεια στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων που την ακολουθούσαν για χρόνια. Όπως υπογράμμισε, η εικόνα που προκύπτει από την πορεία της χώρας είναι ιδιαίτερα θετική, αν εξεταστούν η εξέλιξη του χρέους και η υποχώρηση της ανεργίας.

Στην τοποθέτησή του επεσήμανε ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας έχει αυξηθεί κατά 13,4% σε σύγκριση με το 2018, στοιχείο που, όπως άφησε να φανεί, καταγράφει μια καθαρή βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Η εικόνα για χρέος και ανεργία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δημόσιο χρέος, σημειώνοντας ότι έχει μειωθεί σχεδόν κατά 43% του ΑΕΠ σε σχέση με το ανώτατο επίπεδο που είχε καταγραφεί πριν από την πανδημία. Το στοιχείο αυτό προβλήθηκε ως μία από τις βασικές ενδείξεις της μεταβολής που έχει συντελεστεί στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας.

Αντίστοιχα, στάθηκε και στην πορεία της ανεργίας, τονίζοντας ότι από το 28% που είχε φτάσει το 2013, στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στο 8,4%. Η αναφορά αυτή χρησιμοποιήθηκε για να αναδειχθεί το εύρος της μεταβολής που έχει καταγραφεί στην αγορά εργασίας μέσα στην τελευταία δεκαετία.

«Αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη»

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις συνόψισε την εικόνα της ελληνικής οικονομίας κάνοντας λόγο για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη σε πολλαπλά επίπεδα. Η τοποθέτησή του έδωσε πολιτικό και οικονομικό βάρος στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ήρθε να επιβεβαιώσει, από ευρωπαϊκής πλευράς, την εικόνα προόδου που επιδιώκει να αναδείξει η κυβέρνηση.

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το οικονομικό πεδίο παραμένει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα, στην πορεία των μεταρρυθμίσεων και στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

