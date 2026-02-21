Ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των Ναζί στην Κρήτη, ΦΩΤΟ

Στην Κρήτη ο Δημήτρης Σκαρτσιλάκης, από το Ρέθυμνο, είναι ιστορικός ερευνητής και συλλέκτης, που διατηρεί μία σημαντική συλλογή αντικειμένων και φωτογραφιών, που σχετίζονται με τη Μάχη της Κρήτης. Ο κ. Σκαρτσιλάκης παρουσίασε το Σάββατο (21.02.2026) στο ΕΡΤnews φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των Ναζί στην Κρήτη.

«Ήταν μία σημαντική εξέλιξη, καθώς αυτές οι φωτογραφίες ανήκουν στον ελληνικό λαό», τόνισε αρχικά ο κ. Σκαρτσιλάκης από την Κρήτη αναφερόμενος στην απόκτηση από το ελληνικό κράτος των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 ηρώων στην Καισαριανή από τους Ναζί, σημειώνοντας: «Είναι άλλο πράγμα να ακούς για μια εκτέλεση και άλλο πράγμα να βλέπει τη σκληρότητα του κατακτητή σε μια εικόνα, αλλά και το σθένος των ανθρώπων που πάνε για εκτέλεση, να στέκουν αγέρωχοι και να προχωρούν προς το θάνατο».

Ο κ. Σκαρτσιλάκης παρουσίασε αποκλειστικά στο ΕΡΤnews φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των Ναζί στην Κρήτη, τις οποίες διατηρεί στη συλλογή του και μίλησε για τη διαδικασία, με την οποία τις απέκτησε.

Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες που παρουσίασε ανήκουν σε διάφορες θεματικές ενότητες και έχουν να κάνουν με τα εγκλήματα των Γερμανών στην Ελλάδα.

Μια από τις ενότητες, περιλαμβάνει μία σειρά τρεις φωτογραφιών που είναι τραβηγμένες από τον πολεμικό ανταποκριτή Σέγκερς, οι οποίες τραβήχτηκαν στο νότιο Ρέθυμνο το 1943.

Μεταξύ άλλων, παρουσίασε φωτογραφία από ομαδικό τάφο Ρεθυμνιωτών, η οποία αποκτήθηκε πριν από κάποια χρόνια από έναν διάσημο έμπορο στο Βέλγιο και η οποία προέρχεται από ένα σύνολο φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από αλεξιπτωτιστή. Όπως σημείωσε ο κ. Σκαρτσιλάκης, ο έμπορος δεν είχε γνώση τι ακριβώς απεικονίζει η φωτογραφία, αλλά ο ίδιος αναγνώρισε περί τίνος πρόκειται και αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία ταυτοποίησης του χωριού στον οποίο βρισκόταν ο τάφος. Ο κ. Σκαρτσιλάκης ανέφερε ότι κατάλαβε ότι η φωτογραφία ήταν τραβηγμένη στο Ρέθυμνο διότι υπήρχαν κάποια μέρη που αναγνώρισε.

«Είναι μια συσσωρευμένη εμπειρία πάνω από 20 χρόνια που με βοηθούν να καταλάβω τι ακριβώς απεικονίζει μια φωτογραφία» σημείωσε, ενώ τόνισε ότι πολλές φορές βοηθούν και οι σημειώσεις που βρίσκονται πίσω από τις φωτογραφίες για να καταλάβεις τι απεικονίζουν, καθώς και οι λαογραφικές γνώσεις.

Μόνο στη Μάχη της Κρήτης οι πολεμικοί ανταποκριτές των αλεξιπτωτιστών των Ναζί ξεπερνούσαν τα 50 άτομα

Επιπλέον ο κ. Σκαρτσιλάκης εξήγησε πως έχουμε τόσες φωτογραφίες από από όλα αυτά τα ιστορικά συμβάντα σήμερα «η βιομηχανική παραγωγή και το χαμηλό κόστος της φωτογραφικής μηχανής στην Γερμανία του μεσοπολέμου επέτρεπε στον μέσο Γερμανό στρατιώτη να μπορεί να κατέχει μία αρκετά καλή μηχανή, ταυτόχρονα το ναζιστικό καθεστώς εκείνης της εποχής σαφώς και προήγαγε την προπαγάνδα, αν αναλογιστεί κανείς ότι είχαν φτιάξει μονάδες φωτογράφων και σκιτσογράφων προπαγάνδας» σημείωσε, ενώ ανέφερε ότι μόνο στη Μάχη της Κρήτης οι πολεμικοί ανταποκριτές των αλεξιπτωτιστών ξεπερνούσαν τα 50 άτομα και άλλοι τόσοι ήταν και στους ορεινούς κυνηγούς, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον 100 φωτογράφους.

Ερωτηθείς αναφορικά με πως αυτές οι φωτογραφίες αλλάζουν χέρια, ποια δηλαδή ακριβώς είναι η νομική διαδικασία ώστε να γίνει αυτό, ο κ. Σκαρτσιλάκης ανέφερε ότι αυτά τα κειμήλια διακινούνται με την απόλυτη ελευθερία της αγορά και της πώλησης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια συναλλαγή.

Ανέφερε ότι εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες διακινούνται στο διαδίκτυο, ειδικά μετά το 1990 και έπειτα, όπου οι βετεράνοι Γερμανοί στρατιώτες έφυγαν από τη ζωή και οι απόγονοι τους επειδή δεν έχουν καλή σχέση με το παρελθόν θέλουν να τις ξεφορτωθούν, οπότε αυτά τα φωτογραφικά άλμπουμ τα πουλάνε, στα παζάρια της Γερμανίας και από εκεί οι έμποροι τα μαζεύουν και τα διαθέτουν όχι μόνο στο e bay αλλά και σε δημοπρασίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Οι φωτογραφίες αυτές είναι ο μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της ναζιστικής Γερμανίας 80 χρόνια», ανέφερε ο κ. Σκαρτσιλάκης.

Ο κ. Σκαρτσιλάκης έδειξε στο ΕΡΤnews άλμπουμ από τη συλλογή του με στρατιωτικά θέματα, αλλά και τους Έλληνες κατοίκους να ζουν με τους Γερμανούς.

Επίσης αναφέρθηκε και στη σημασία του άλμπουμ, στο οποίο αναγράφονται σημειώσεις και λεπτομέρειες σχετικά με τι ακριβώς απεικονίζουν οι φωτογραφίες.

Ως προς το ποιος είναι ο στόχος του, μέσα από αυτή τη συλλογή φωτογραφιών, ο κ. Σκαρτσιλάκης ανέφερε: «Εδώ και πάνω από μία δεκαετία κάνω εκθέσεις με τις φωτογραφίες αυτές. Έχω βοηθήσει πάρα πολλούς επαγγελματίας ιστορικούς, δίνοντας τους αρχειακό υλικό και το υλικό μου είναι διαθέσιμο σε ερευνητές πάντα.

Η πρόθεσή μου είναι η έκδοση βιβλίων στο μέλλον, ήδη βρίσκεται στα σκαριά «η μάχη του Ρεθύμνου», που θα περιέχει έναν μεγάλο όγκο αρχειακού υλικού και στο μέλλον βέβαια η συνέχιση της προσπάθειας και σε συνεργασία με μουσεία.

Είμαι και μέλος στο Πολεμικό Μουσείο στο Ρέθυμνου και φέτος θα κάνουμε και μία ανάλογη έκθεση δείχνοντας ένα μεγάλο όγκο από τις φωτογραφίες αυτές».

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν είναι ανοιχτός σε περαιτέρω συνεργασίες, ο κ. Σκαρτσιλάκης, ανέφερε: «Είμαι ανοιχτός σε όλων των ειδών τις συνεργασίες. Συνεργάζομαι ήδη και με ιστορικούς και με μουσεία, φυσικά και με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Οπότε όποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί μου είναι πάρα πολύ εύκολο να με βρει και να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε, όπως και η Πολιτεία».

