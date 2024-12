Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ για Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποκτά το απόλυτο αστέρι

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ σε δηλώσεις που έκανε στο PageSix, ανέφερε πως ο ίδιος και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «δεν θα σταματήσουν ποτέ να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον».

Ο γιος του εκλεγμένου προέδρου συμπλήρωσε αναφορικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πως θα εξακολουθεί να μας ενώνει μια ιδιαίτερη σχέση». Παράλληλα, είπε πως «δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο υπερήφανος για την Κίμπερλι και για τον σημαντικό ρόλο που θα συνεχίσει να διαδραματίζει στην κυβέρνηση του πατέρα μου».

Ο Τραμπ Τζούνιορ υπερασπίστηκε επίσης την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έπειτα από χτυπήματα που φέρεται να έχει δεχθεί από μέσα ενημέρωσης λέγοντας ότι: «Όποιος κάνει φτηνές επιθέσεις με fake news εναντίον της, απλά ντροπιάζει τον εαυτό του». «Υπήρξε αήττητη εισαγγελέας, αστέρας των τηλεοπτικών ειδήσεων σε εθνικό επίπεδο, ηγέτης του κινήματος MAGA και στενή σύμβουλος του προέδρου. Ο λαός της Ελλάδας αποκτά το απόλυτο αστέρι και τώρα όλος ο κόσμος θα το δει περισσότερο από ποτέ» υπογράμμισε.

Και κατέληξε: «Από την αρχή, κανείς στην ομάδα Τραμπ δεν εργάστηκε περισσότερο από την Κίμπερλι για να βοηθήσει στην εκλογή και επανεκλογή του πατέρα μου – και κανείς δεν αξίζει αυτή τη θέση περισσότερο από εκείνη».

