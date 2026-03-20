Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης μαζί στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μπασκόνια

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, οι οποίοι παρακολούθησαν από τις εξέδρες την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μπασκόνια το βράδυ της Πέμπτης 19 Μαρτίου.

Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο για το παιχνίδι των ερυθρόλευκων, με τον Ολυμπιακό να φτάνει τελικά στη νίκη με 90-80.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου παρακολουθούσε με ένταση την εξέλιξη του ματς, χωρίς να κρύβει τις εκφράσεις και τις αντιδράσεις της, ενώ ο Γιώργος Γεροντιδάκης, καθισμένος δίπλα της και ντυμένος στα κόκκινα, διατήρησε πιο χαμηλούς τόνους.

Η δημόσια εικόνα και οι δηλώσεις

Παρότι και οι δύο αποφεύγουν να μιλούν αναλυτικά για την προσωπική τους ζωή, το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις χωρίς να επιδιώκουν να κρυφτούν.

Σε παλαιότερη δήλωσή της στην εκπομπή «Happy Day», η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε αναφέρει: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η ελάχιστη, λίγο περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ. Δόξα τω Θεό είναι όλα καλά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



