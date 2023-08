Ντουμπάι: Πανικός στο αεροδρόμιο – Αρκούδα το έσκασε από κλουβί σε αεροσκάφος – ΒΙΝΤΕΟ

Αντιμέτωποι με καθυστερήσεις βρέθηκαν οι ταξιδιώτες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όταν μια αρκούδα το έσκασε από το κλουβί της στο χώρο των αποσκευών ενός ιρακινού αεροσκάφους, που επρόκειτο να αναχωρήσει.

To αεροσκάφος του εθνικού αερομεταφορέα του Ιράκ, Ιraqi Airways, είχε προορισμό τη Βαγδάτη, αλλά η απογείωσή του καθυστέρησε για τουλάχιστον μία ώρα λόγω του περιστατικού με τους επιβάτες να καλούνται να αποβιβαστούν, όσο ειδικοί προσπαθούσαν να ναρκώσουν την αρκούδα και να την απομακρύνουν από το αεροπλάνο.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για το πώς κατάφερε η αρκούδα να το σκάσει από το κλουβί της.

Η Iraqi Airways δήλωσε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδραση της αρκούδας, σημειώνοντας ότι το πλήρωμα του αεροσκάφους συνεργάστηκε με τις Αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έστειλαν ειδικούς για να τιθασεύσουν το ζώο.

Το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει στο μεταξύ ένα βίντεο με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να ζητά συγγνώμη από τις επιβάτες για την καθυστέρηση της απογείωσης λόγω της απόδρασης της αρκούδας από το κλουβί της στο χώρο των αποσκευών.

The bear got out of the cage and caused a delay in the Dubai-Baghdad flight. pic.twitter.com/Z0kzUjgtnh

— Kcee Longest (@KceeLongest) August 6, 2023