Ντουμπάι: Στα υπόγεια γνωστού ξενοδοχείου έχουν στηθεί καταφύγια
01 Μαρ. 2026 18:49
Στο Intercontinental Dubai Marina στήνονται καταφύγια για τον κόσμο που δεν μπορεί να φύγει από το Ντουμπάι από χθες λόγω των επιθέσεων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου.

Απαντες είναι φυσικά σε εγρήγορση και βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο τέταρτο υπόγειο του ξενοδοχείου για να προφυλαχθούν από τοπικά χτυπήματα.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αντεπίθεση του Ιράν σε Ισραήλ, Κουβέιτ, ΗΑΕ με 13 νεκρούς

Οι διακοπές στο Ντουμπάι μετατράπηκαν σε σκηνικό έντασης, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν κύμα ιρανικών πυραύλων και drones, με αποτέλεσμα τουρίστες να παραμείνουν εντός των ξενοδοχείων τους για λόγους ασφαλείας.

