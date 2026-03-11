Ντράπηκε και η ντροπή: ανάγκασαν συμμαθητή τους να πιει νερό από τουαλέτα

Πόσο χαμηλότερα θα φτάσει η κοινωνία μας; Το περιστατικό καταγγέλθηκε από γονείς που το παιδί τους φοιτά σε σχολείο της Ρόδου

11 Μαρ. 2026 12:33
Τι να πεις; Πόσο χαμηλότερα θα φτάσουμε;  Αναφερόμαστε στην περίπτωση ενδοσχολικής βίας που καταγγέλθηκε από γονείς σε βάρος μαθητή δημοτικού σχολείου της Ρόδου.

Σύμφωνα με την καταγγελία γονέων, μαθητές δημοτικού σχολείου υποχρέωσαν με τη βία παιδί της Β’ τάξης να πιεί νερό από τουαλέτα. Το γεγονός που σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, προκάλεσε την άμεση αντίδραση και προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα σχολεία, τόσο της οικογένειας όσο και των υπόλοιπων γονέων.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς, το περιστατικό αυτό, δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έξαρση περιστατικών βίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός των σχολικών συγκροτημάτων.

Ο ίδιος τόνισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».

