Νύχτα εμπρησμών στην Αθήνα: Μπαράζ επιθέσεων σε ATM

Σειρά εμπρηστικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Αττική , με αγνώστους να προκαλούν υλικές ζημιές σε τρία διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις, που σημειώθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα, είχαν ως στόχο τραπεζικά μηχανήματα (ΑΤΜ) και ένα σταθμευμένο όχημα.

Η αρχή έγινε στη 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 30 Μαρτίου 2026. Στην οδό Πατησίων, ομάδα αγνώστων προσέγγισε ΑΤΜ και, αφού έριξε εύφλεκτο υλικό, προκάλεσε πυρκαγιά, τρεπόμενη στη συνέχεια σε φυγή.

Σχεδόν ταυτόχρονα, παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε στην πλατεία Κύπρου στου Ζωγράφου. Οι δράστες κινήθηκαν με την ίδια μεθοδολογία, στοχεύοντας ΑΤΜ της περιοχής. Από την ανάφλεξη προκλήθηκαν φθορές στο μηχάνημα, ενώ οι υπαίτιοι εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά πριν την άφιξη των αρχών.

Λίγη ώρα αργότερα, το κύμα των επιθέσεων συνεχίστηκε στην περιοχή της Κυψέλης. Αυτή τη φορά, στόχος των δραστών ήταν ένα επαγγελματικό όχημα. Οι άγνωστοι παρέδωσαν το αυτοκίνητο στις φλόγες, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο από την ίδια ομάδα κρούσης.

