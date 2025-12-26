Νύχτα των Ευχών στην Αθήνα: 3.000 φαναράκια φώνισαν τον ουρανό πάνω από την Πλατεία Κοτζιά ΦΩΤΟ

Χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια φωτίζουν απόψε τον ουρανό πάνω από την Πλατεία Κοτζιά στη Νύχτα των Ευχών.

26 Δεκ. 2025 20:05
26 Δεκ. 2025 20:05
Pelop News

Μια μαγική εικόνα δημιουργήθηκε απόψε στο κέντρο της Αθήνας, καθώς χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Πλατεία Κοτζιά, στο πλαίσιο της «Νύχτας των Ευχών».

Η εκδήλωση, που είχε αναβληθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ξεκίνησε απόψε και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Περίπου 3.000 βιοδιασπώμενα φαναράκια απελευθερώθηκαν στον αέρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φωτεινό θέαμα που συνδυάζεται με τη φωτισμένη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, παρών στην εκδήλωση, δήλωσε: «Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια ταξιδεύουν στον αττικό ουρανό και κάνουν την πόλη μας πάρα πολύ όμορφη, γεμίζοντάς τη με φως και αισιοδοξία. Στέλνουμε το μήνυμα πως η Αθήνα είναι οι άνθρωποί της. Προχωράμε με αισιοδοξία τις γιορτές, με την πόλη ενωμένη, με αλληλεγγύη, αγάπη και δύναμη».

Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχει αναλάβει ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9.84, με τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο να επιλέγει γιορτινές μελωδίες σε ζωντανή μετάδοση από το Music Corner της Αγοράς. Οικοδεσπότες της εκδήλωσης είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Η «Νύχτα των Ευχών» αποτελεί ετήσια παράδοση του Δήμου Αθηναίων, με μικρούς και μεγάλους να γράφουν τις ευχές τους για το νέο έτος και να τις στέλνουν ψηλά μαζί με τα φαναράκια, σε μια γιορτή που συνδυάζει μαγεία, αισιοδοξία και οικολογική ευαισθησία.

