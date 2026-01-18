Νύχτα τρόμου στο Πέραμα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Καζάνια – Τι λέει ο δήμαρχος για τις δεξαμενές καυσίμων

Ο δήμαρχος Περάματος μιλά για κίνδυνο γενικευμένης καταστροφής στο Λεκανοπέδιο και επαναφέρει το αίτημα απομάκρυνσης εύφλεκτων εγκαταστάσεων

Νύχτα τρόμου στο Πέραμα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Καζάνια - Τι λέει ο δήμαρχος για τις δεξαμενές καυσίμων
18 Ιαν. 2026 9:29
Pelop News

Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά προκάλεσε έντονη ανησυχία λόγω της εγγύτητας με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων και κατοικημένες περιοχές.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, οι φλόγες έφτασαν σε ύψος περίπου 20 μέτρων, εκατέρωθεν της κεντρικής λεωφόρου της πόλης, της μοναδικής οδικής αρτηρίας εισόδου και εξόδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 400 στρέμματα με εύφλεκτες εγκαταστάσεις απείλησαν να προκαλέσουν σοβαρό περιστατικό ευρείας κλίμακας, με επιπτώσεις σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται κατοικίες, ενώ στην κατάσβεση επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας εφαρμόστηκαν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ενώ εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, με οδηγία να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους λόγω του πυκνού καπνού.

Σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις απομακρύνουν το ενδεχόμενο καύσης απορριμμάτων και συγκλίνουν στο σενάριο διαρροής καυσίμων. Ο δήμαρχος σημείωσε ότι, χάρη στον συντονισμό των Αρχών, δόθηκε διέξοδος προς τον Σκαραμαγκά μέσω του στρατοπέδου του Πολεμικού Ναυτικού, γεγονός που συνέβαλε στην αποφυγή χειρότερων εξελίξεων.

Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα της εφαρμογής της ευρωπαϊκής Οδηγίας Seveso, η οποία προβλέπει αυστηρούς κανόνες αδειοδότησης και απομάκρυνσης εγκαταστάσεων επικίνδυνων ουσιών από κατοικημένες περιοχές. Όπως υπογράμμισε, οι σωληνώσεις καυσίμων εκτείνονται από τον Ασπρόπυργο έως το Πέραμα και, σε διαφορετική περίπτωση, η πυρκαγιά θα μπορούσε να επεκταθεί σε κομβικά οδικά δίκτυα, όπως η Εθνική Οδός.

Νύχτα τρόμου στο Πέραμα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Καζάνια - Τι λέει ο δήμαρχος για τις δεξαμενές καυσίμων Νύχτα τρόμου στο Πέραμα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Καζάνια - Τι λέει ο δήμαρχος για τις δεξαμενές καυσίμων

Πηγή: ΕΡΤnews

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:24 Το κανάλι του αγώνα Πανθουριακός – Παναχαϊκή
10:20 Πορτογαλία: Στις κάλπες για την εκλογή Προέδρου
10:16 Πού θα δείτε ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Σενεγάλη – Μαρόκο
10:09 Εντυπωσιακή έναρξη για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 ΦΩΤΟ
10:00 Εξάποντο για Παναχαϊκή, Θύελλα – Παναιγιάλειος θέλουν νίκη
10:00 Εορτολόγιο 18 Ιανουαρίου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
9:56 Πλεύρης: Άμεση αποδέσμευση 90.000 εκκρεμών αδειών διαμονής
9:47 Συναγερμός στις Άλπεις μετά από έντονες χιονοπτώσεις: Οκτώ νεκροί από χιονοστιβάδες στην Αυστρία
9:39 Φονικό στην Μακρυνεία: Από φίλοι κατέληξαν αντίπαλοι, φόβοι για άνοιγμα βεντέτας- Τι λένε κάτοικοι για τη δολοφονία του προέδρου Λιθοβουνίου
9:29 Νύχτα τρόμου στο Πέραμα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Καζάνια – Τι λέει ο δήμαρχος για τις δεξαμενές καυσίμων
9:22 Στεγαστικό: «Mega» πακέτο παρεμβάσεων 2,6 δισ. για φθηνότερα ενοίκια και νέες κατοικίες
9:13 Πάτρα – Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα, σε ισχύ το κυριακάτικο ωράριο
9:05 Καιρός: Στο «ψυγείο» η χώρα, έρχεται νέα κακοκαιρία από Τετάρτη, πού θα χιονίσει, η πρόγνωση για την Πάτρα
8:40 Σπουδαία νίκη για τον ΟΠΑΘΑ, καθάρισε την Ηλιούπολη
0:38 Με το δεξί οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
0:17 Βασιλόπιτα πριν τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας ο Αθηνόδωρος – Φωτογραφίες
22:57 «Η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό, το εύχομαι από την καρδιά μου», ο Κώστας Λούδης για την Ελληνική ομάδα
22:39 Φρίκη, 11χρονο αγόρι πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι!
22:30 «Βγες από την Οθόνη», πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, ΒΙΝΤΕΟ
22:24 «Δεν μπορώ να διανοηθώ τη σκέψη να θέλει να πολιτευτεί μετά από αυτό το τραύμα» Βιδάλη για Καρυστιανού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ