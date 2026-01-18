Νύχτα τρόμου στο Πέραμα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Καζάνια – Τι λέει ο δήμαρχος για τις δεξαμενές καυσίμων

Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά προκάλεσε έντονη ανησυχία λόγω της εγγύτητας με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων και κατοικημένες περιοχές.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, οι φλόγες έφτασαν σε ύψος περίπου 20 μέτρων, εκατέρωθεν της κεντρικής λεωφόρου της πόλης, της μοναδικής οδικής αρτηρίας εισόδου και εξόδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 400 στρέμματα με εύφλεκτες εγκαταστάσεις απείλησαν να προκαλέσουν σοβαρό περιστατικό ευρείας κλίμακας, με επιπτώσεις σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται κατοικίες, ενώ στην κατάσβεση επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας εφαρμόστηκαν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ενώ εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, με οδηγία να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους λόγω του πυκνού καπνού.

Σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις απομακρύνουν το ενδεχόμενο καύσης απορριμμάτων και συγκλίνουν στο σενάριο διαρροής καυσίμων. Ο δήμαρχος σημείωσε ότι, χάρη στον συντονισμό των Αρχών, δόθηκε διέξοδος προς τον Σκαραμαγκά μέσω του στρατοπέδου του Πολεμικού Ναυτικού, γεγονός που συνέβαλε στην αποφυγή χειρότερων εξελίξεων.

Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα της εφαρμογής της ευρωπαϊκής Οδηγίας Seveso, η οποία προβλέπει αυστηρούς κανόνες αδειοδότησης και απομάκρυνσης εγκαταστάσεων επικίνδυνων ουσιών από κατοικημένες περιοχές. Όπως υπογράμμισε, οι σωληνώσεις καυσίμων εκτείνονται από τον Ασπρόπυργο έως το Πέραμα και, σε διαφορετική περίπτωση, η πυρκαγιά θα μπορούσε να επεκταθεί σε κομβικά οδικά δίκτυα, όπως η Εθνική Οδός.

Πηγή: ΕΡΤnews

