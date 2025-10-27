Νύχτα, βουνό, 200 κιλά κάνναβης: Ο οδηγός άφησε το αυτοκίνητο και έγινε «καπνός» στην Κόνιτσα ΦΩΤΟ

Σε κινηματογραφική καταδίωξη κατέληξε αστυνομικός έλεγχος στην Κόνιτσα, όταν οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του με 193 κιλά κάνναβης και τράπηκε σε φυγή μέσα στο σκοτάδι και το δύσβατο έδαφος της περιοχής.

27 Οκτ. 2025 14:25
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας, εντόπισαν το βράδυ του Σαββάτου (25 Οκτωβρίου) ένα ύποπτο όχημα που κινείτο στην περιοχή. Όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο, έκανε αναστροφή και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Η καταδίωξη δεν κράτησε πολύ. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εκτράπηκε της πορείας του και ακινητοποιήθηκε. Τότε, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και το δύσβατο της περιοχής, εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο – το οποίο έφερε πινακίδες αλλοδαπών αρχών – οι αστυνομικοί βρήκαν 125 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 193 κιλών και 212 γραμμαρίων. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.

Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ορεινή διαδρομή για μεταφορές από την Αλβανία προς την ελληνική επικράτεια.

