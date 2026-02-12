Ανακοίνωσε τον αρραβώνα του ο αδελφός του Μίκαελ Σουμάχερ με τον σύντροφό του

Η ανακοίνωση του αρραβώνα του Ραλφ Σουμάρχερ, έγινε με κοινή ανάρτηση στο Instagram.

Ανακοίνωσε τον αρραβώνα του ο αδελφός του Μίκαελ Σουμάχερ με τον σύντροφό του
12 Φεβ. 2026 15:53
Pelop News

Τον αρραβώνα του ανακοίνωσε ο Ραλφ Σουμάχερ με τον σύντροφό του, Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν.

Ο 50χρονος πρώην οδηγός της Formula 1 και ο αρραβωνιαστικός του μοιράστηκαν τα νέα με κοινή ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη 10/02/2026. Η δημοσίευση περιλάμβανε μια φωτογραφία όπου το ζευγάρι χαμογελά και ποζάρει μαζί, τσουγκρίζοντας τα ποτήρια του, καθώς και μια γραπτή δήλωση.

Η ανακοίνωση, στα Γερμανικά και στα Αγγλικά, ανέφερε: «Με χαρά επιβεβαιώνουμε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του, Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν, πρόκειται να παντρευτούν. Και οι δύο είναι ενθουσιασμένοι από τις πολλές θερμές ευχές που έχουν λάβει».

«Ο Ραλφ και ο Ετιέν δεν θα σχολιάσουν περαιτέρω προσωπικές λεπτομέρειες και ζητούν ευγενικά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση», συνεχίζει η δήλωση.

Ο Ραλφ Σουμάχερ, μικρότερος αδελφός του θρύλου της F1 Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος υπέστη σοβαρή εγκεφαλική κάκωση σε ατύχημα στο σκι το 2013, αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος και παρουσίασε δημόσια τη σχέση του με τον Μπουσκέ-Κασάν σε ανάρτηση στο Instagram τον Ιούλιο του 2024.

Μαζί με μια φωτογραφία όπου οι δυο τους αγκαλιάζονται παρακολουθώντας ένα χρυσαφένιο ηλιοβασίλεμα από σκάφος, είχε γράψει τότε: «Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι να έχεις στο πλευρό σου τον σωστό σύντροφο με τον οποίο μπορείς να μοιράζεσαι τα πάντα».

