Ο Αίολος Αγυιάς νίκησε την Απολλωνιάδα και… πετάει ψηλά – Δηλώσεις Σκέντζου

Ο Αίολος Αγυιάς επικράτησε επί της Απολλωνιάδας, εκτός έδρας, με σκορ 82-78 στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις.

«Ηταν ντέρμπι έως το τέλος», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στην Απολλωνιάδα για την εμφάνιση. Εμείς επηρεαστήκαμε από τη διακοπή και την απουσία του Στόλλα. Θα δουλέψουμε για να προετοιμαστούμε για τις δυο τελευταίες αγωνιστικές και τα πλέι-οφ. Για άλλη μία φορά μπράβο στα παιδιά που παλεύουν όλα τα παιχνίδια έως το τέλος».



Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Λογοθέτης-Καφέζας. Τα 10λεπτα: 20-21, 40-47 (ημ.), 63-61, 68-72.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ (Καλλίγας): Κ. Αθανασόπουλος 13 (1), Σίψας 16 (1), Τζουανόπουλος 4, Λ. Βαλκανάς 15 (1), Μαντέλης, Ι. Παγώνης 7, Σγούρας 2, Καλύβας 19 (4), Μαντζούτσος 2.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 10 (1), Σταυρόπουλος, Σκλάβος 3, Σπύρου 7, Φούντας, Παπαδημητρίου 6 (1), Νάτσκος 6, Λαγογιάννης 24 (2), Πίκιος 14 (2), Τσούνας 12 (2).

