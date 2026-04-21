Ο Αίολος Αγυιάς νίκησε την Απολλωνιάδα και… πετάει ψηλά – Δηλώσεις Σκέντζου

21 Απρ. 2026 12:15
Ο Αίολος Αγυιάς επικράτησε επί της Απολλωνιάδας, εκτός έδρας, με σκορ 82-78 στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις.
«Ηταν ντέρμπι έως το τέλος», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στην Απολλωνιάδα για την εμφάνιση. Εμείς επηρεαστήκαμε από τη διακοπή και την απουσία του Στόλλα. Θα δουλέψουμε για να προετοιμαστούμε για τις δυο τελευταίες αγωνιστικές και τα πλέι-οφ. Για άλλη μία φορά μπράβο στα παιδιά που παλεύουν όλα τα παιχνίδια έως το τέλος».

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Λογοθέτης-Καφέζας. Τα 10λεπτα: 20-21, 40-47 (ημ.), 63-61, 68-72.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ (Καλλίγας): Κ. Αθανασόπουλος 13 (1), Σίψας 16 (1), Τζουανόπουλος 4, Λ. Βαλκανάς 15 (1), Μαντέλης, Ι. Παγώνης 7, Σγούρας 2, Καλύβας 19 (4), Μαντζούτσος 2.
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 10 (1), Σταυρόπουλος, Σκλάβος 3, Σπύρου 7, Φούντας, Παπαδημητρίου 6 (1), Νάτσκος 6, Λαγογιάννης 24 (2), Πίκιος 14 (2), Τσούνας 12 (2).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αιγιάλεια: Πάμε για Οινοξένεια εξπρές – Ο Δήμος το παίρνει πάνω του και κάνει την εκδήλωση για ένα 3ήμερο
14:59 Πάτρα: Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας στα Βραβεία Jean Moréas και το μήνυμα για τη δύναμη της ποίησης ΒΙΝΤΕΟ
14:50 Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
14:48 Τζιτζικώστας: Οι ακυρώσεις πτήσεων δεν οφείλονται σε έλλειψη καυσίμων αλλά στο κόστος
14:35 Κεφαλονιά: Tι απαντά ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για τις κάμερες στην υπόθεση της Μυρτούς
14:29 «Shakespeare μία ώρα & κάτι» στο θέατρο act – Τρεις παραστάσεις
14:23 Λέσβος: Στα 48 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 60 θετικές εκτροφές
14:18 Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νεοχωρούδα, αποπνικτικοί καπνοί μέχρι το κέντρο
14:09 Ανδρουλάκης από τη Λέσβο: 5 μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης
14:08 Όμιλος ΔΕΗ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας
14:00 Ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς ως νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
14:00 Patras Sense City: Χιλιάδες παράπονα, αμέτρητες εκκρεμότητες – Καταγγελίες χωρίς… App-άντηση
13:59 Επισκέψεις σε Πάτρα και Ρίο ο Θανάσης Κοντογεώργης – Πότε θα γνωστοποιηθεί το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αχαΐας
13:53 ΠΟΕ-ΟΤΑ: Πανελλαδική απεργία και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων
13:43 Κρήτη: Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο, στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Ημέρα της Γης: Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
13:33 Οι «Θεατρόφιλοι» παρουσιάζουν την παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε»
13:28 Νέα μέτρα στήριξης προ των πυλών: Αύριο οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το πλεόνασμα
13:27 Πάτρα: Προσφορά από τον Ροταριανός Όμιλος «Κωστής Παλαμάς»
13:23 Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: Συγκλόνισαν οι γονείς του στο δικαστήριο – «Είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι»
