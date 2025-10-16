Ο Αλ Πατσίνο για τη Νταϊάν Κίτον: «Ήταν θυελλώδης και τρυφερή»

Ο θάνατός της πριν λίγες ημέρες, προκάλεσε έντονη θλίψη στα εκατομμύρια των θαυμαστών της και των σινεφίλ- η Νταϊάν Κίτον, μια αιθέρια παρουσία στην υποκριτική, «έφυγε» στην ηλικία των 79 το περασμένο Σάββατο (11.10.2025).

Ένας από τους φίλους και λατρεμένος συνάδελφος της Νταϊάν Κίτον που βυθίστηκε στη θλίψη στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της, είναι και ο Αλ Πατσίνο με τον οποίο – πέρα από συνεργάτες στις ταινίες «Ο Νονός»- έζησαν και μια μακροχρόνια προσωπική και ρομαντική σχέση εκτός οθόνης.

Εξαιτίας αυτού, και με αφορμή το γεγονός ότι βρίσκεται στο Παρίσι για τα γυρίσματα μιας ταινίας με τον Luc Besson, ο Πατσίνο χρειάστηκε μερικές ημέρες για να συνειδητοποιήσει τον θάνατο της αγαπημένης του φίλης.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από το θάνατο της Νταϊάν Κίτον», είπε σε δηλωσή του στο Deadline.

«Όταν έμαθα την είδηση, έπαθα σοκ. Η Νταϊάν ήταν η σύντροφός μου, η φίλη μου, κάποιος που μου έφερε ευτυχία και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις επηρέασε την πορεία της ζωής μου. Αν και έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί, οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές και με το θάνατό της, επέστρεψαν με μια δύναμη που είναι τόσο οδυνηρή όσο και συγκινητική.

Al Pacino On His 'Godfather' Co-Star Diane Keaton: 'My Partner, My Friend, Someone Who Brought Me Happiness And…Influenced The Direction Of My Life'

Ζούσε χωρίς όρια και ό,τι άγγιζε έφερε την αδιαμφισβήτητη ενέργειά της. Άνοιξε πόρτες για άλλους, ενέπνευσε γενιές και ενσάρκωσε ένα μοναδικό χάρισμα που ακτινοβολούσε μέσα από το έργο και τη ζωή της.

«Στην οθόνη σε μαγνήτιζε, ήταν κεραυνός, θυελλώδης και τρυφερή. Ήταν ένα θαύμα. Η υποκριτική ήταν η τέχνη της, αλλά ήταν μόνο ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους εξέφραζε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά της.

Οι άνθρωποι θα τη νοσταλγούν, αλλά πάνω απ’ όλα, θα την θυμούνται. Άφησε ένα σημάδι που δεν μπορεί να σβήσει. Ήταν ασταμάτητη, ανθεκτική και πάνω απ’ όλα, βαθιά ανθρώπινη.

Θα την θυμάμαι πάντα. Μπορούσε να πετάξει -και στην καρδιά μου, θα πετάει για πάντα.

