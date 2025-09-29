Ο Αναπ. Περιφερειάρχης κ. Χ. Μπονάνος στο Film Industry Event

Αναφέρθηκε στις διευκολύνσεις που παρέχει το Film Office Δυτικής Ελλάδας προς τις εταιρείες παραγωγής, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση των συνεργασιών και η προσέλκυση διεθνών και εγχώριων γυρισμάτων, με άμεσα οφέλη για την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

29 Σεπ. 2025 15:50
Pelop News

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου στην Achaia Clauss, στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου, το Film Industry Event “Bridging Cultures: Cinema Across Borders”, που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην πόλη της Πάτρας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Επικεφαλής του Film Office Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις δυνατότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως κινηματογραφικού προορισμού. Ο κ. Μπονάνος ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, την πολιτιστική της ταυτότητα, το φυσικό τοπίο και τις υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικές οπτικοακουστικές παραγωγές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διευκολύνσεις που παρέχει το Film Office Δυτικής Ελλάδας προς τις εταιρείες παραγωγής, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση των συνεργασιών και η προσέλκυση διεθνών και εγχώριων γυρισμάτων, με άμεσα οφέλη για την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Το Film Industry Event επικεντρώθηκε στις προοπτικές συμπαραγωγών Ελλάδας–DACH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), μέσα από θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις επιτυχημένων projects, panels με παραγωγούς και διανομείς, pitching sessions νέων έργων, καθώς και δράσεις δικτύωσης με εκπροσώπους διεθνών κινηματογραφικών οργανισμών και funds.

Με τη συμμετοχή της στο KinoFest και την υποστήριξη του Film Industry Event, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνει τη στρατηγική της επιλογή να τοποθετήσει την περιοχή στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη, προβάλλοντας τον πλούτο και τις δυνατότητές της, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του τοπικού δημιουργικού δυναμικού.
