Ο Αναπ. Περιφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος σε ημερίδα – έκθεση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας

Ο Αναπ. Περιφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος σε ημερίδα - έκθεση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας
10 Οκτ. 2025 13:25
Pelop News

Σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Κατακτώντας τα όνειρα μου: ένα ταξίδι συνεργασίας Ασθενών με Ρευματικά Νοσήματα, Γιατρών και Πολιτείας», παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος.

Το πρόγραμμα της ημερίδας, περιλάμβανε πολύ ενδιαφέρουσες ενημερωτικές ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες, αλλά και έκθεση φωτογραφιών, στις οποίες οι συμπολίτες μας με ρευματικά νοσήματα αποτυπώνουν σκέψεις και βιώματα της καθημερινότητάς τους, αναδεικνύοντας μέσα από την τέχνη τους την ανθρώπινη αντοχή, τη δύναμη και την ελπίδα τους για φυσιολογική ζωή.

Μάλιστα, με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου, εκδόθηκε ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο λεύκωμα με τίτλο «Έμπνευση – Έκφραση – Ίαση: Η δύναμη της τέχνης», στο οποίο αποτυπώνονται οι δημιουργίες που παρουσιάστηκαν στην έκθεση καθώς και τα ονόματα των φωτογράφων. Το λεύκωμα που σκοπό είχε την ευαισθητοποίηση γύρω από την ασθένεια που επηρεάζει τις ζωές χιλιάδων συνανθρώπων μας, διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και έτυχε ευμενών σχολίων.

Στο μήνυμά του ο κ. Μπονάνος σημείωσε ότι οι πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα απαιτούν και δικαιούνται αξιοπρεπή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ισότιμη μεταχείριση και φυσικά ενημέρωση για την έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε συμπτώματος, επισημαίνοντας ότι αν και πρόκειται για ένα νόσημα που πολλές φορές μπορεί να μην έχει εμφανή συμπτώματα, ταλαιπωρεί σωματικά και ψυχικά τους πάσχοντες και γίνεται αιτία πόνου και εντείνει άλλα συνοδά νοσήματα. Συγχαίροντας δε το Σύλλογο Ρευματοπαθών Πατρών για το έργο του και ιδιαίτερα την Πρόεδρό του κα Φωτεινή Ασημακοπούλου, τόνισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται πάντα στο πλευρό κάθε συλλογικότητας που σκοπό έχει τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πασχόντων συμπολιτών μας και της πρόσβασής τους στο σύστημα δημόσιας υγείας.

Η ημερίδα – έκθεση, υλοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας και έλαβε χώρα στο συνεδριακό χώρο της Αγοράς Αργύρη στο κέντρο των Πατρών.
