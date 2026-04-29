Ο Ανδρέας Κατσανιώτης στην «Π» για την παρέμβαση των «5»: Προτάσεις για αλλαγές στο επιτελικό κράτος

«Είμαστε ανησυχούντες για την παράταξη. Οταν δεν μιλάμε, μας κατηγορούν ότι παραμένουμε σιωπηλοί. Οταν μιλάμε, θα μας λένε γιατί μιλάμε;».

Αυτό ήταν το σχόλιο που έκανε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, με αφορμή την παρέμβαση που συνυπέγραψε μαζί με τέσσερις ακόμη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας (Γιάννης Οικονόμου, Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Ιωάννης Παππάς), μέσα από την οποία ζητούν την ανάγκη να ανοίξει συζήτηση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για τη λειτουργία του «επιτελικού κράτους». Μάλιστα, ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ έσπευσε να διορθώσει τον όρο «ανοιχτή επιστολή» που χρησιμοποιήθηκε χθες, τονίζοντας στην Π» ότι «πρόκειται για άρθρο».

Οταν ζητήσαμε περισσότερες διευκρινίσεις από τον Ανδρέα Κατσανιώτη, ο ίδιος ανέφερε πέντε συγκεκριμένα σημεία:

– «Πρώτον, δεν αμφισβητούμε το ”επιτελικό κράτος”. Στόχος είναι να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Το ”επιτελικό κράτος” λειτούργησε άψογα σε περιόδους κρίσης, όπως στην πανδημία και στο μεταναστευτικό, όμως έπειτα από επτά χρόνια λειτουργίας χρειάζεται αποτίμηση. Πρέπει να δούμε τι δούλεψε σωστά και τι όχι».

– «Δεύτερον, το ”επιτελικό κράτος” είναι βαθύτατα αθηνοκεντρικό. Οι ανησυχίες και τα προβλήματα της περιφέρειας πρέπει να μεταφέρονται πιο ουσιαστικά στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Είμαστε πέντε βουλευτές από την περιφέρεια και θέλουμε να ακουστεί αυτή η ανησυχία».

– «Τρίτον, χρειάζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης με ισχυρότερα υπουργεία και πολύ ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αν ένα πεφωτισμένο κέντρο δίνει εντολές, υπάρχει πρόβλημα λογοδοσίας. Οι υπουργοί πρέπει να έχουν ενισχυμένη ευθύνη, αλλά και οι βουλευτές να διαθέτουν ουσιαστικότερο ρόλο στον έλεγχο και στη διαμόρφωση πολιτικής».

– «Τέταρτον, δεν πρόκειται για ”αντάρτικο”, δεν υπάρχουν ”αντάρτες”, πρόκειται για συζήτηση για το μέλλον, δεν υπάρχει ψόγος για το παρόν. Οι διαφωνίες δεν πρόκειται να μεταφραστούν σε διαφοροποιήσεις στις ψηφοφορίες, καθώς η χώρα δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες για επιμέρους ζητήματα».

– «Και πέμπτον, εμείς οι πέντε που υπογράφουμε το άρθρο έχουμε όλοι μας κοινά χαρακτηριστικά. Προερχόμαστε από τη ΔΑΠ, είμαστε όλοι από την περιφέρεια κι έχουμε κι ένσημα».

ΚΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Στο ίδιο μήκος κύματος, και όσα ανέφερε ο βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας πως η επιστολή του δεν ακυρώνει το «επιτελικό κράτος», το οποίο έχει αποδεχθεί, όπως λέει, σωτήριο. Ο πρώην υπουργός σημείωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως στόχος της παρέμβασης είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή, κρατώντας τα θετικά.

Εσπευσε, μάλιστα, να τονίσει πως το «επιτελικό κράτος» έχει συνδράμει θετικά σε ορισμένα πράγματα. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε τα εξής: «Καταθέτουμε προβληματισμό ώστε να εξισορροπήσουμε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους με έναν πιο ενεργό ρόλο συμμετοχής των βουλευτών, της Βουλής, των υπουργείων. Ολα αυτά προκύπτουν από τη βιωματική μας σχέση, γιατί πέρα από την πολιτική μας ιδιότητα είχαμε και τη δική μας ξεχωριστή επαγγελματική πορεία. Στόχος της παρέμβασης είναι να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο και να βρούμε τρόπους για να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του βουλευτή στο πολιτικό μας σύστημα, χωρίς να απαξιώνουμε συλλήβδην τα θετικά βήματα που έχουν γίνει. Μία περίοδος διακυβέρνησης έχει συνέχεια. Υπάρχουν πράγματα στην πορεία των επτά χρόνων που χρήζουν διόρθωσης και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η παρέμβασή μας».

