Ο Αντώνης Κουνάβης διεκδικεί εκ νέου την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

Ο Αντώνης Κουνάβης ανακοίνωσε επισήμως χθες το απόγευμα την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Με σημαντική δράση τα τελευταία χρόνια, ο κ. Κουνάβης επιδιώκει να συνεχίσει την ηγεσία της κομματικής οργάνωσης του νομού.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην επίτευξη ενός ιστορικού αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς για πρώτη φορά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στην Αχαΐα σε εθνικές εκλογές.

Σε σύντομο μήνυμά του προς τα μέλη, ο κ. Κουνάβης αναφέρει: «Φίλες και φίλοι, αν πιστεύετε πως ανταποκρίθηκα στα καθήκοντά μου, ζητώ και πάλι την ψήφο σας».

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για τις επόμενες εκλογές της ΔΕΕΠ, με τον Αντώνη Κουνάβη να θέτει ως στόχο τη συνέχεια και την ενίσχυση της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα.

