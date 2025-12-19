Ο απίθανος λόγος που η Κίνα επιβάλλει ΦΠΑ 13% σε προφυλακτικά και αντισυλληπτικά

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των γεννήσεων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις

Ο απίθανος λόγος που η Κίνα επιβάλλει ΦΠΑ 13% σε προφυλακτικά και αντισυλληπτικά
19 Δεκ. 2025 20:41
Pelop News

Πρόκειται για μία κίνηση που προκαλεί συζητήσεις εντός και εκτός συνόρων, γιατί η Κίνα ετοιμάζεται να επιβάλει, για πρώτη φορά έπειτα από τρεις δεκαετίες, φόρο στα προφυλακτικά και τα αντισυλληπτικά, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αντιμετωπίσει τη δημογραφική συρρίκνωση.

Πούτιν: Εξαπέλυσε ευθεία απειλή για πόλεμο στην Ευρώπη! BINTEO

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα προϊόντα αυτά θα υπάγονται σε ΦΠΑ 13%, τερματίζοντας ένα καθεστώς φοροαπαλλαγής που ίσχυε από το 1993.

Το μέτρο εντάσσεται στον νέο νόμο για τον ΦΠΑ, ο οποίος ψηφίστηκε το 2024 με στόχο τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος. Ωστόσο, δεν περνά απαρατήρητο ότι συμπίπτει με τη συνεχιζόμενη αγωνία του Πεκίνου για την πτώση των γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού.

Τα τελευταία χρόνια, μετά το τέλος της πολιτικής του ενός παιδιού και την αύξηση του ορίου στα τρία παιδιά ανά ζευγάρι, η κινεζική κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει σειρά κινήτρων: οικονομικά επιδόματα, επιδοτούμενη εξωσωματική γονιμοποίηση, περισσότερες ημέρες άδειας γάμου και μέτρα που ενθαρρύνουν τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Ο ίδιος νόμος προβλέπει, μάλιστα, φορολογικές ελαφρύνσεις για υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και ακόμη και για πλατφόρμες γνωριμιών.

Παρά ταύτα, η απόφαση να φορολογηθούν τα αντισυλληπτικά προκάλεσε ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες του Weibo κάνουν λόγο για «ακραία μέτρα», εκφράζοντας την αίσθηση ότι το κράτος επιχειρεί να παρέμβει ακόμη πιο άμεσα στις προσωπικές επιλογές των πολιτών.

Οι ανησυχίες ενισχύονται από καταγγελίες γυναικών σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες αναφέρουν τηλεφωνικές κλήσεις από τοπικούς αξιωματούχους με ερωτήσεις για τον εμμηνορροϊκό τους κύκλο και τα σχέδια τεκνοποίησης. Σε επαρχία της Γιουνάν, μάλιστα, έγινε γνωστό ότι ζητήθηκε από γυναίκες να δηλώνουν την ημερομηνία της τελευταίας τους περιόδου, με τις Αρχές να επικαλούνται λόγους δημόσιας υγείας.

Παρά τις πιέσεις και τα κίνητρα, τα αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένα. Το 2024, το ποσοστό γεννήσεων ανήλθε σε 6,77 ανά 1.000 κατοίκους, ελαφρώς υψηλότερο από το 2023, αλλά μακριά από τα επίπεδα που θα μπορούσαν να αναστρέψουν τη δημογραφική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:50 Η σούπερ κλήρωση του Eurojackpot για τα 30 εκατ. ευρώ!
21:42 Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναγκάσουν Ρωσία και Ουκρανία σε ειρήνη
21:32 Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει σε κρυπτονομίσματα 8 εκατομμύρια ευρώ
21:21 Μακάβριο περιστατικό, καταγγελία ότι επιβίβασαν νεκρή 89χρονη σε αεροπλάνο!
21:11 ΑΣΕΠ: Δείτε εάν είστε «μέσα», τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία
21:01 Γαλλία: Έκκληση στους αγρότες για Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία
20:50 Η απόφαση του Μπαρτζώκα για τον Μόρις, η 12άδα για Βιλερμπάν
20:41 Ο απίθανος λόγος που η Κίνα επιβάλλει ΦΠΑ 13% σε προφυλακτικά και αντισυλληπτικά
20:31 Πάτρα: Νταλίκα στρίμωξε και στραπατσάρισε βανάκι!
20:21 «Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε
20:10 Πανελλήνιο πυγμαχίας: Τα πρώτα μετάλλια για τους Πατρινούς
20:00 Αγρότες: Αποφασισμένοι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, δεν κάνουν πίσω, μπλόκα παντού! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:50 Νέα αλλαγή του καιρού, έρχονται αύριο (20/12/2025) βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
19:40 Αιγαίο: Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με δύο οπλισμένα τουρκικά F-16
19:30 Ανετη νίκη για τον Προμηθέα 2014 στη Λαμία
19:21 Πούτιν: Εξαπέλυσε ευθεία απειλή για πόλεμο στην Ευρώπη! BINTEO
19:10 Τρομερό τροχαίο, ασθενοφόρο προσέκρουσε σε σφοδρότητα σε κλούβα της Αστυνομίας, ΦΩΤΟ
19:00 Η ανηθικότητα επεκτείνεται διαρκώς
18:51 Καρεμπέ: Αντιπρόεδρος και μέτοχος σε ομάδα Δ΄ Κατηγορίας της Ιταλίας
18:41 Σύλληψη 62χρονου καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης μαθήτριας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ