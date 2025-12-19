Πούτιν: Εξαπέλυσε ευθεία απειλή για πόλεμο στην Ευρώπη! BINTEO

Σε περίπτωση που το NATO προχωρήσει σε αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ

Πούτιν: Εξαπέλυσε ευθεία απειλή για πόλεμο στην Ευρώπη! BINTEO
19 Δεκ. 2025 19:21
Pelop News

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευθέως απείλησε την Ευρώπη με πόλεμο μεγάλης κλίμακας, στην διάρκεια της μαραθώνιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα (19.12.2025) στην οποία μεταξύ άλλων έριξε στη Δύση και στο Κίεβο το «μπαλάκι» των ευθυνών για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ

Μια από τις ερωτήσεις που δέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν για την αντίδραση της Ρωσίας σε περίπτωση που το NATO προχωρήσει σε αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ, με τον ίδιο να απαντάει με κυνισμό ότι μια τέτοια κίνηση θα απαντηθεί με πόλεμο ενάντια στην Ευρώπη.

«Ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Αν τέτοιες απειλές απευθυνθούν εναντίον του Καλίνινγκραντ, θα τις εξουδετερώσουμε. Όλοι πρέπει να το κατανοήσουν αυτό και να συνειδητοποιήσουν ότι ενέργειες αυτού του είδους θα οδηγήσουν σε πρωτοφανή κλιμάκωση της σύγκρουσης, μεταφέροντάς την σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και επεκτείνοντάς την σε μια ευρείας κλίμακας ένοπλη σύγκρουση. Όλοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Το Καλίνινγκραντ είναι ένας ρωσικός θύλακας με λιμάνι και αποτελεί διοικητικό κέντρο της ομώνυμης περιφέρειας, που βρίσκεται μεταξύ της Πολωνίας και της Λιθουανίας στη Βαλτική Θάλασσα.

Δυτικές χώρες, κυρίως της Βαλτικής, έχουν θέσει κατά διαστήματα θέμα αποκλεισμού του θύλακα, καθώς συχνά – πυκνά βρίσκεται στο προσκήνιο.

Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος – στο οποίο επέβαινε η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες – δέχθηκε παρεμβολή στο GPS ενώ πετούσε κοντά στο Καλίνινγκραντ με προορισμό τη Λιθουανία.

Τον περασμένο Αύγουστο, δημοσίευμα της Bild ανέφερε πως δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν ότι η Ρωσία κατασκευάζει εδώ και δύο χρόνια μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση ραδιοηλεκτρονικής αναγνώρισης στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, μόλις 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα του NATO.

Με βάση αυτά τα γεγονότα, τις πληροφορίες ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει πυραύλους Iskander στον θύλακα, αλλά και τα σενάρια μιας επικείμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια, ανώτερος αξιωματικός του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του, Τζουζέπε Κάβο Ντράγκονε, είχε αναφέρει ότι «το Καλίνινγκραντ θα ήταν η πρώτη περιοχή που θα βρισκόταν στο στόχαστρο αν η Μόσχα αποφάσιζε να επιτεθεί σε οποιονδήποτε μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας».

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε επιθετικότητα από εκείνη την πλευρά. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι οποιαδήποτε πρόκληση ή επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί κατάλληλα», είχε πει στις αρχές Δεκεμβρίου ο Ντράγκονε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:50 Η σούπερ κλήρωση του Eurojackpot για τα 30 εκατ. ευρώ!
21:42 Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναγκάσουν Ρωσία και Ουκρανία σε ειρήνη
21:32 Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει σε κρυπτονομίσματα 8 εκατομμύρια ευρώ
21:21 Μακάβριο περιστατικό, καταγγελία ότι επιβίβασαν νεκρή 89χρονη σε αεροπλάνο!
21:11 ΑΣΕΠ: Δείτε εάν είστε «μέσα», τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία
21:01 Γαλλία: Έκκληση στους αγρότες για Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία
20:50 Η απόφαση του Μπαρτζώκα για τον Μόρις, η 12άδα για Βιλερμπάν
20:41 Ο απίθανος λόγος που η Κίνα επιβάλλει ΦΠΑ 13% σε προφυλακτικά και αντισυλληπτικά
20:31 Πάτρα: Νταλίκα στρίμωξε και στραπατσάρισε βανάκι!
20:21 «Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε
20:10 Πανελλήνιο πυγμαχίας: Τα πρώτα μετάλλια για τους Πατρινούς
20:00 Αγρότες: Αποφασισμένοι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, δεν κάνουν πίσω, μπλόκα παντού! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:50 Νέα αλλαγή του καιρού, έρχονται αύριο (20/12/2025) βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
19:40 Αιγαίο: Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών με δύο οπλισμένα τουρκικά F-16
19:30 Ανετη νίκη για τον Προμηθέα 2014 στη Λαμία
19:21 Πούτιν: Εξαπέλυσε ευθεία απειλή για πόλεμο στην Ευρώπη! BINTEO
19:10 Τρομερό τροχαίο, ασθενοφόρο προσέκρουσε σε σφοδρότητα σε κλούβα της Αστυνομίας, ΦΩΤΟ
19:00 Η ανηθικότητα επεκτείνεται διαρκώς
18:51 Καρεμπέ: Αντιπρόεδρος και μέτοχος σε ομάδα Δ΄ Κατηγορίας της Ιταλίας
18:41 Σύλληψη 62χρονου καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης μαθήτριας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ