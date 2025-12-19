Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τσανγκ πέταξε καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό της Ταϊπέι. Εκεί επιτέθηκε σε έναν άνδρα και τον σκότωσε

Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ
19 Δεκ. 2025 17:42
Pelop News

Φονικό στην Ταϊβάν, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν άνδρας, αφού πέταξε καπνογόνα, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στην Ταϊπέι.

Γαλλία: Άνοιξε ξανά το μουσείο του Λούβρου

Ο 27χρονος δράστης, που ονομάζεται Τσανγκ Γουέν, περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πήδηξε από τον έκτο όροφο κτιρίου για να αποφύγει τη σύλληψη. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.


Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τσανγκ πέταξε καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό της Ταϊπέι. Εκεί επιτέθηκε σε έναν άνδρα και τον σκότωσε.

Στη συνέχεια μετέβη στον σταθμό Zhongshan, όπου επιτέθηκε με το μαχαίρι σε περαστικούς ενώ συνέχισε να πετά καπνογόνα.
Αργότερα εισέβαλε στο εμπορικό κατάστημα Eslite Spectrum Nanxi. Βίντεο δείχνει τον δράστη να φορά αντιασφυξιογόνα μάσκα και να πέφτει από την οροφή του καταστήματος.
Ο 27χρονος Τσανγκ είχε ποινικό μητρώο γιατί είχε αποφύγει τη στράτευση και καταζητούνταν από την εισαγγελία τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Πάτρα: Τροχαίο ΙΧ με μηχανή, τραυματισμός ενός οδηγού
17:42 Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επεσε» δημοφιλής πλατφόρμα για λίγη ώρα σε όλο τον κόσμο
17:31 «Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα», χοντραίνει η κόντρα της ΑΕΚ με την ΕΠΟ
17:27 Η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων-Τι σημαίνει αυτό
17:21 Super League 2: Ιστορική απόφαση για «στημένο», πολλά τα ερωτηματικά
17:21 Γαλλία: Άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν! ΒΙΝΤΕΟ
17:17 Γαλλία: Άνοιξε ξανά το μουσείο του Λούβρου
17:11 «Έλληνας Εσκομπάρ»: Φωτογραφίες από το σκάφος από το σκάφος του με την κατασχεμένη κοκαΐνη
17:06 Μαρινάκης: «Ψηφίστηκε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΑΔΕ»-Βολές για Ανδρουλάκη
16:57 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Νέα πιστώσεις για ευλογιά και πανώλη σε δικαιούχους.-Πόσα στη Δ. Ελλάδα
16:44 Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης
16:37 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ενόψει Χριστουγέννων
16:30 Γαλλία: Οι αγρότες πέταξαν χώματα και κοπριά έξω από το σπίτι του Μακρόν
16:22 Έρευνα IPSOS για το Ίδρυμα VINCI Autoroutes
16:16 Περιφέρεια: Οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών δομών για το 2025
16:08 Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει
16:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εκδήλωση για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Path4PDE
15:53 Η απάντηση της κυβέρνησης στους αγρότες: Εχουν ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα
15:45 Κανελλόπουλος: «Ευχαριστώ τα σωματεία για την εμπιστοσύνη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ