Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ

Φονικό στην Ταϊβάν, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν άνδρας, αφού πέταξε καπνογόνα, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στην Ταϊπέι.

Ο 27χρονος δράστης, που ονομάζεται Τσανγκ Γουέν, περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πήδηξε από τον έκτο όροφο κτιρίου για να αποφύγει τη σύλληψη. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

At least three people are dead after a man brandishing a knife and throwing smoke bombs slashed people in a crowd around Taipei Zhongshan MRT station, before committing suicide by falling.

Private gun ownership is banned in Taiwan, but sadly knife attacks still happen here. pic.twitter.com/F4R85wkXxQ — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025

Someone just threw a smoke bomb at Taipei Main Station MRT M7 exit, causing one man to fall unconscious. pic.twitter.com/BGtthtxxaY — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025

Smoke bomb detonates at Taipei Main Station’s M7 exit at 5:27 p.m., leaving 57-year-old man unconscious. Taiwan’s emergency services respond quickly.

★ https://t.co/AR0hTtikB7 ★ pic.twitter.com/aXmUa7jvsv — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 19, 2025



Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τσανγκ πέταξε καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό της Ταϊπέι. Εκεί επιτέθηκε σε έναν άνδρα και τον σκότωσε.

Στη συνέχεια μετέβη στον σταθμό Zhongshan, όπου επιτέθηκε με το μαχαίρι σε περαστικούς ενώ συνέχισε να πετά καπνογόνα.

Αργότερα εισέβαλε στο εμπορικό κατάστημα Eslite Spectrum Nanxi. Βίντεο δείχνει τον δράστη να φορά αντιασφυξιογόνα μάσκα και να πέφτει από την οροφή του καταστήματος.

Ο 27χρονος Τσανγκ είχε ποινικό μητρώο γιατί είχε αποφύγει τη στράτευση και καταζητούνταν από την εισαγγελία τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο.

