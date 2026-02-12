Ο αποχαιρετισμός Σαμαρά στον Αναστάση Παπαληγούρα

Σμαράς για Παπαληγούρα: «Εντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος».

Ο αποχαιρετισμός Σαμαρά στον Αναστάση Παπαληγούρα
12 Φεβ. 2026 19:21
Pelop News

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς σε δήλωση του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα αναφέρει:«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Αναστάση Παπαληγούρα» αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του για τον θάνατο του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, προσθέτοντας: «όπως είχα την τιμή να είμαι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με τον αείμνηστο πατέρα του, τον Παναγή Παπαληγούρα, είχα την χαρά να είμαι στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον Αναστάση, στις αρχές της Μεταπολίτευσης».

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει στη δήλωσή του ότι ο Αναστάσης Παπαληγούρας «ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος», ενώ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

